2 отзыва оставили туристы

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Гауда — не только вкусный сыр!

Раскрыть неочевидные грани города пешком или на велосипеде

5
2 отзыва
Tania
Tania – Гид из Гауды
В зелёном сердце Голландии расположился средневековый город 🏙️ Гауда.

Если вы окажетесь на его центральной площади с игрушечными домиками, вам гарантировано ощущение, что вы попали в сказку.

От глаз туристов, которые часто вынуждены смотреть на город поверхностно, скрыты характерные узенькие улочки, гавань с историческими парусными яхтами, мастерские по изготовлению свечей, террасы у воды.

Моя задача — показать вам всё это и много больше на прогулке 👣 пешком или на велосипеде 🚲.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 100€90 за экскурсиюскидка10%

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Гауда — не только вкусный сыр!
Гауда — не только вкусный сыр!

Что вас ожидает

Многие из нас связывают слово «Гауда» с вкусным ароматным сыром с небольшими дырочками. Действительно, разные сорта этого сыра производятся по всей Голландии, и впервые много веков назад он был произведен именно здесь, в Гауде. Но ведь Гауда — не только сыр, а в первую очередь город!

Мы начнем нашу прогулку 👣 с центральной площади Маркт. По субботам там проводятся традиционные рынки, летом инсценируется сырный рынок, каким он был в прошлые века.
Всего в нескольких минутах ходьбы от площади мы завернем в квартал ремесленников, где можно купить знаменитые Гаудские вафли, шоколадные конфеты ручной работы, свечи и табачные трубки.

Прогулка продолжится вдоль каналов с домами разных архитектурных направлений, которые чем-то напоминают Амстердам в миниатюре. В исторической гавани стоят оригиналы и реплики различных яхт XVII-XVIII века. Дорога к гавани лежит через улочку с террасами и разводными мостиками.

В хорошую погоду мы можем продлить прогулку, взяв напрокат велосипеды и поехав вокруг Рееювайских озер. Это незабываемое зрелище: поражают своей ландшафтной архитектурой виллы, которые как будто стоят прямо на воде. Мы остановимся на ланч на травянистой террасе у канала, куда в летнее время посетители приезжают на электролодках, ведь у других транспортных средств доступа туда нет.

Велосипедный маршрут составит около 18 км. Нужно учитывать, что он займет дополнительно 3 часа с обеденным перерывом в 45 минут.

Кому подойдет экскурсия

Прогулка по городу всем, на велосипедах – всем, кто хорошо катается, дорожки достаточно узкие у воды.
А также цена за 4-часовую экскурсию ⛳ ( 2, 5 часа это продолжительность пешеходной экскурсии) с велосипедной прогулкой 150 евро за группу. Цена проката велосипедов от 12, 5 евро, электробайк 20 евро.

Гауда — не только вкусный сыр!
Гауда — не только вкусный сыр!
Гауда — не только вкусный сыр!
Гауда — не только вкусный сыр!
Гауда — не только вкусный сыр!
Гауда — не только вкусный сыр!
Гауда — не только вкусный сыр!
Гауда — не только вкусный сыр!
Гауда — не только вкусный сыр!
Гауда — не только вкусный сыр!
Гауда — не только вкусный сыр!
Гауда — не только вкусный сыр!
Гауда — не только вкусный сыр!
Гауда — не только вкусный сыр!
Гауда — не только вкусный сыр!
Гауда — не только вкусный сыр!
Гауда — не только вкусный сыр!
Гауда — не только вкусный сыр!
Гауда — не только вкусный сыр!
Гауда — не только вкусный сыр!
Гауда — не только вкусный сыр!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tania
Tania
Я родилась в Минске, с 2001 г живу в Нидерландах. Работаю в экологической организации. Люблю Голландию и ее прогрессивность. Вы еще не видели мусорные контейнеры, работающие по пластиковым картам? Я вам покажу!
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2 отзыва оставили туристы

23 февраля 2019
Мы гуляли по Гауде в феврале (семья с двумя детьми 12 и 2, 5 лет). Татьяна - отличный рассказчик, любит и знает город. Нам было интересно и комфортно с ней. Отдельное спасибо за советы по дальнейшему пребыванию в городе, помощь в покупке сыра и приятные подарочки на память:) С удовольствием рекомендуем Татьяну, как гида!
22 августа 2017
Татьяна провела экскурсию по Гауде очень хорошо и интересно. Мы получили удовольствие от общения и узнали много нового и интересного из истории и культуры города. Спасибо вам и до новых встреч.