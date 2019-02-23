2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Многие из нас связывают слово «Гауда» с вкусным ароматным сыром с небольшими дырочками. Действительно, разные сорта этого сыра производятся по всей Голландии, и впервые много веков назад он был произведен именно здесь, в Гауде. Но ведь Гауда — не только сыр, а в первую очередь город!

Мы начнем нашу прогулку 👣 с центральной площади Маркт. По субботам там проводятся традиционные рынки, летом инсценируется сырный рынок, каким он был в прошлые века.

Всего в нескольких минутах ходьбы от площади мы завернем в квартал ремесленников, где можно купить знаменитые Гаудские вафли, шоколадные конфеты ручной работы, свечи и табачные трубки.

Прогулка продолжится вдоль каналов с домами разных архитектурных направлений, которые чем-то напоминают Амстердам в миниатюре. В исторической гавани стоят оригиналы и реплики различных яхт XVII-XVIII века. Дорога к гавани лежит через улочку с террасами и разводными мостиками.

В хорошую погоду мы можем продлить прогулку, взяв напрокат велосипеды и поехав вокруг Рееювайских озер. Это незабываемое зрелище: поражают своей ландшафтной архитектурой виллы, которые как будто стоят прямо на воде. Мы остановимся на ланч на травянистой террасе у канала, куда в летнее время посетители приезжают на электролодках, ведь у других транспортных средств доступа туда нет.

Велосипедный маршрут составит около 18 км. Нужно учитывать, что он займет дополнительно 3 часа с обеденным перерывом в 45 минут.

Кому подойдет экскурсия

Прогулка по городу всем, на велосипедах – всем, кто хорошо катается, дорожки достаточно узкие у воды.

А также цена за 4-часовую экскурсию ⛳ ( 2, 5 часа это продолжительность пешеходной экскурсии) с велосипедной прогулкой 150 евро за группу. Цена проката велосипедов от 12, 5 евро, электробайк 20 евро.