В приятной атмосфере старого города мы отправимся исследовать один из самых ярких и уникальных исторических памятников Нидерландов - Собор Святого Иоанна. Непременно попадем на самую оживленную улицу города с большой площадью, где в маленьких кафе и палатках можно будет отведать традиционные нидерландские яства. Прогуляемся вдоль прекрасных городских каналов, и обязательно увидим изумительные, скрытые от глаз обычного туриста уголки. Гид подскажет, какие музеи 🖼 точно стоит посетить и где лучше поесть.

Пешеходная экскурсия ⛳ по городу Ден Бош. Каждый день в 14:30 при любой погоде и при любом количестве участников. Карту маршрута смотрите в фотографиях.

Маршрут посвящен всем основным достопримечательностям города и проходит по главным туристическим местам.

Начиная наше маленькое приключение с современных реалий, проходя по городу, мы будем постепенно погружаться в его историческую атмосферу.

Пьянящими ароматами окутает центральная площадь главной улицы De Bossche Markt.

Увидим, как благодаря самому Наполеону Бонапарту менялся город 🏙️ и его достопримечательности 🏛️ на каждой улочке поджидает удивительное зрелище и легендарные персонажи из прошлого, которые вновь оживут специально для вас.