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Приключение в городе герцогского леса

Артем Ф.
Артем Ф. – Гид из Хертогенбоса
Приключение в городе герцогского леса
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Приключение в городе герцогского леса
Приключение в городе герцогского леса

Что вы увидите

  • Фонтан Золотого Дракона
  • Железнодорожная станция 's-Hertogenbosch
  • Старинные крепостные стены Oude Vestingmuren
  • Подземный лабиринт - система водоснабжения Binnendieze
  • Самый старый кирпичный дом в Нидерландах - De Moriaan
  • Традиционный Нидерландский рынок на центральной площади города
  • Городская ратуша Хертогенбош
  • Дом в котором родился и прекрасная скульптура художника Иеронима Босха
  • De Leuvense Poort
  • Собор Святого Иоанна De Sint-Janskathedraal
  • Арт-центр Иеронима Босха
  • Церковь и бывшая часовня святого Иакова Sint-Jacobskerk
  • De Zoete Moeder van 's-Hertogenbosch
  • Музей искусства, культуры и истории провинции Северный Брабант
  • Бастион Оранье Bastion Oranje
  • Церковь Святой Екатерины Sint-Catharinakerk
  • Vughter Poort
  • Brede Haven
  • Zuid-Willemsvaart - ZW Punt Citadel
  • Бывший форт, Цитадель в Хертогенбосе Citadel van Den Bosch
В приятной атмосфере старого города мы отправимся исследовать один из самых ярких и уникальных исторических памятников Нидерландов - Собор Святого Иоанна. Непременно попадем на самую оживленную улицу города с большой площадью, где в маленьких кафе и палатках можно будет отведать традиционные нидерландские яства. Прогуляемся вдоль прекрасных городских каналов, и обязательно увидим изумительные, скрытые от глаз обычного туриста уголки. Гид подскажет, какие музеи 🖼 точно стоит посетить и где лучше поесть.
Пешеходная экскурсия ⛳ по городу Ден Бош. Каждый день в 14:30 при любой погоде и при любом количестве участников. Карту маршрута смотрите в фотографиях.
Маршрут посвящен всем основным достопримечательностям города и проходит по главным туристическим местам.
Начиная наше маленькое приключение с современных реалий, проходя по городу, мы будем постепенно погружаться в его историческую атмосферу.
Пьянящими ароматами окутает центральная площадь главной улицы De Bossche Markt.
Увидим, как благодаря самому Наполеону Бонапарту менялся город 🏙️ и его достопримечательности 🏛️ на каждой улочке поджидает удивительное зрелище и легендарные персонажи из прошлого, которые вновь оживут специально для вас.
Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Вода.
  • Еда.
  • Внутренний осмотр музеев.
  • Лодочные экскурсии.
  • Личные расходы.
Начало
🚩 Station's-Hertogenbosch, Stationsplein, 5211BJ
Место завершения
🏁 Citadel 's-Hertogenbosch, 5211XB
Приключение в городе герцогского леса
Приключение в городе герцогского леса
Приключение в городе герцогского леса
Приключение в городе герцогского леса

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Артем Ф.
Артем Ф.
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