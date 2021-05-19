Полезная информация о Капелле-ан-ден-Эйсселе
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Местное время в Капелле-ан-ден-Эйсселе
05:2724
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇱 Нидерланды
|Название города
|Капелле-ан-ден-Эйссел
|По-английски
|Capelle aan den IJssel
|Население города
|65 255 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Amsterdam
|Средняя высота
|-2 м. от уровня моря