Все экскурсии и мероприятия в Лиссе
Входной билет
€19
за 1 чел.
Кёкенхоф: проход без очереди
Не упустите свой шанс увидеть этот голландский восторг!
В группе
до undefined чел.
€126.08
за 1 чел.
Полет на вертолете над голландскими цветочными полями возле Кевкенхофа
🚁 На вертолёте
Полет на вертолете над потрясающими полями голландских тюльпанов
В группе
до undefined чел.
5д
€97
за 1 чел.
Поездка на аудиозаписке «Поля с тюльпанами и цветочные поля»
Сценическое частное путешествие на знаменитые тюльпановые поля Голландии
Билет на борт
3д 18ч
€34.5
за 1 чел.
Весенний круиз + билет в Кёкенхоф
⛴ На теплоходе
Совместите свой опыт Кекенхофа с круизом по местным озерам
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Лиссе – доступно 4 экскурсии на 2021 год, цены от €19. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Лиссе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Нидерландах на 📅 декабрь, январь и февраль