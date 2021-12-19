Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Лиссе – доступно 4 экскурсии на 2021 год, цены от €19. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Лиссе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Нидерландах на 📅 декабрь, январь и февраль