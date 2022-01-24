Кёкенхоф: проход без очереди

Не упустите свой шанс увидеть этот голландский восторг!

4.8
3439 отзывов
Входной билет
Кёкенхоф: проход без очереди
Кёкенхоф: проход без очереди
Кёкенхоф: проход без очереди
Кёкенхоф: проход без очереди
Кёкенхоф: проход без очереди
Кёкенхоф: проход без очереди
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Когда вы увидите поля Кевкенхофа, на которых растет более 7 миллионов тюльпанов, вы поймете две вещи. Первое: тюльпаны действительно прекрасны. И второе: голландцы их просто обожают! Посетить это место - редкая возможность: оно открыто всего несколько недель в году. Не упустите возможность полюбоваться одним из самых ярких цветов в мире и запланируйте свой визит в Keukenhof вместе с нами уже сегодня.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проход без очереди в Кёкенхоф
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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