Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Когда вы увидите поля Кевкенхофа, на которых растет более 7 миллионов тюльпанов, вы поймете две вещи. Первое: тюльпаны действительно прекрасны. И второе: голландцы их просто обожают! Посетить это место - редкая возможность: оно открыто всего несколько недель в году. Не упустите возможность полюбоваться одним из самых ярких цветов в мире и запланируйте свой визит в Keukenhof вместе с нами уже сегодня.
Ответы на вопросы
Что входит
Проход без очереди в Кёкенхоф
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.