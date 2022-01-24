Когда вы увидите поля Кевкенхофа, на которых растет более 7 миллионов тюльпанов, вы поймете две вещи. Первое: тюльпаны действительно прекрасны. И второе: голландцы их просто обожают! Посетить это место - редкая возможность: оно открыто всего несколько недель в году. Не упустите возможность полюбоваться одним из самых ярких цветов в мире и запланируйте свой визит в Keukenhof вместе с нами уже сегодня.