Как добраться до Маастрихта на самолёте
В Маастрихте 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Maastricht Aachen Airport» вам не избежать
Список аэропортов Маастрихта
- Маастрихт MSTMaastricht Aachen Airport
Самые дешёвые билеты в Маастрихт из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|26.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|2 962
|47ч 25м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|5 149
|48ч 55м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|5 813
|42ч 45м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|6 711
|26ч 20м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|7 147
|32ч 20м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|8 732
|36ч 25м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|8 901
|14ч 25м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|15 417
|38ч 35м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇫🇷Бордо
|17 218
|9ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Маастрихта
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Маастрихта, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Будапешт, Каир, Копенгаген, Гояния и Стамбул
- 18.10.202021.10.2020
- 26.12.202030.12.2020
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