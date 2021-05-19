Полезная информация о Мидделбурге
Что нужно знать о Мидделбурге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мидделбурге
05:2829
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇱 Нидерланды
|Название города
|Мидделбург
|По-английски
|Middelburg
|Столица региона
|Мидделбург является столицей региона
|Население города
|46 485 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Amsterdam
|Средняя высота
|8 м. от уровня моря