Всё о Мидделбурге

Полезная информация о Мидделбурге

Что нужно знать о Мидделбурге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мидделбурге
05:2829
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇱 Нидерланды
Название городаМидделбург
По-английскиMiddelburg
Столица регионаМидделбург является столицей региона
Население города46 485 чел.
Часовой поясEurope/Amsterdam
Средняя высота8 м. от уровня моря

Где находится Мидделбург на карте