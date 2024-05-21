2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Роттердам по максимуму
Впечатлиться футуристической архитектурой и посетить «кубическую» квартиру на обзорной экскурсии
Начало: У отеля Inntel Hotels Rotterdam Centre
Завтра в 11:30
10 сен в 11:30
€220 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Роттердам - поразительный город будущего
Погрузитесь в мир необычной архитектуры Роттердама и узнайте о самых удивительных зданиях мира
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
от €260 за всё до 4 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
За один день вы увидите футуристический Роттердам и старинный Делфт. Прогулка по кубическим домам и знакомство с королевской фабрикой фарфора
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
€450 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey21 мая 2024Таня - прекрасный гид, очень интересная экскурсия. Всем очень рекомендуем.
- OOleg21 мая 2024Мы провели чудесный день с Ириной. Ознакомились со многими интересными фактами и увидели интересные достопримечательности Роттердама. Очень рекомендую всем!
- ТТатьяна17 мая 2024Прекрасная, познавательная, совершенно небанальная экскурсия с Катериной, человеком, влюбленным в Нидерланды, культуру, архитектуру и искусство. Спасибо!
- EEduard31 марта 2024Большое спасибо Ирине. Несмотря на довольно дождливую погоду, экскурсия получилась отличная. Центр Роттердама оказался таким разным, очень неожиданно. Ирина отличный рассказчик, учитывает интересы группы. Плюс получили советы, чем ещё можно заняться в ближайшие дни. В общем - однозначно рекомендуем.
- нниколай19 марта 2024Татьяна очень душевный экскурсовод. С первого раза влюбила нас в этот замечательный город))
- ГГалина10 октября 2022Были вчера на экскурсии по Роттердаму. Сказать, что понравилось, это ничего не сказать. Это было просто великолепно! Мы не были
- ССергей1 августа 2021Хорошая экскурсия, интересный и необычный для Нидерландов город. Таня провела по всем значимым местам, все было интересно и хорошо. Однозначно рекомендуем посмотреть Роттердам и Татьяну как гида:)
Ответы на вопросы от путешественников по Роттердаму в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Роттердаму в сентябре 2024
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