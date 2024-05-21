читать дальше раньше в Роттердаме, и были приятно удивлены разнообразием архитектуры, необычными сооружениями, интересными остатками старины. Я думаю, что 50 процентов успеха вчерашней экскурсии это заслуга нашего гида, Дани. Информированность, доброжелательность, харизма, хороший грамотный рассказ, и просто обаяние играют колоссальную роль, особенно в индивидуальной экскурсии. Большое спасибо!!!

Были вчера на экскурсии по Роттердаму. Сказать, что понравилось, это ничего не сказать. Это было просто великолепно! Мы не были