На Рождество – экскурсии в Роттердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Роттердаме на русском языке, цены от €220. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Роттердам по максимуму
Пешая
20 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Роттердам по максимуму
Впечатлиться футуристической архитектурой и посетить «кубическую» квартиру на обзорной экскурсии
Начало: У отеля Inntel Hotels Rotterdam Centre
Завтра в 11:30
10 сен в 11:30
220 за всё до 6 чел.
Роттердам - поразительный город будущего
Пешая
14 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Роттердам - поразительный город будущего
Погрузитесь в мир необычной архитектуры Роттердама и узнайте о самых удивительных зданиях мира
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
от 260 за всё до 4 чел.
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
Пешая
1 отзыв
5.5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
За один день вы увидите футуристический Роттердам и старинный Делфт. Прогулка по кубическим домам и знакомство с королевской фабрикой фарфора
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
450 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergey
    21 мая 2024
    Два города - два мира: Роттердам и Делфт
    Таня - прекрасный гид, очень интересная экскурсия. Всем очень рекомендуем.
    Таня - прекрасный гид, очень интересная экскурсия. Всем очень рекомендуемТаня - прекрасный гид, очень интересная экскурсия. Всем очень рекомендуемТаня - прекрасный гид, очень интересная экскурсия. Всем очень рекомендуемТаня - прекрасный гид, очень интересная экскурсия. Всем очень рекомендуемТаня - прекрасный гид, очень интересная экскурсия. Всем очень рекомендуем
  • O
    Oleg
    21 мая 2024
    Роттердам по максимуму
    Мы провели чудесный день с Ириной. Ознакомились со многими интересными фактами и увидели интересные достопримечательности Роттердама. Очень рекомендую всем!
    Мы провели чудесный день с Ириной. Ознакомились со многими интересными фактами и увидели интересные достопримечательности РоттердамаМы провели чудесный день с Ириной. Ознакомились со многими интересными фактами и увидели интересные достопримечательности РоттердамаМы провели чудесный день с Ириной. Ознакомились со многими интересными фактами и увидели интересные достопримечательности РоттердамаМы провели чудесный день с Ириной. Ознакомились со многими интересными фактами и увидели интересные достопримечательности Роттердама
  • Т
    Татьяна
    17 мая 2024
    Роттердам - поразительный город будущего
    Прекрасная, познавательная, совершенно небанальная экскурсия с Катериной, человеком, влюбленным в Нидерланды, культуру, архитектуру и искусство. Спасибо!
  • E
    Eduard
    31 марта 2024
    Роттердам по максимуму
    Большое спасибо Ирине. Несмотря на довольно дождливую погоду, экскурсия получилась отличная. Центр Роттердама оказался таким разным, очень неожиданно. Ирина отличный рассказчик, учитывает интересы группы. Плюс получили советы, чем ещё можно заняться в ближайшие дни. В общем - однозначно рекомендуем.
  • н
    николай
    19 марта 2024
    Роттердам по максимуму
    Татьяна очень душевный экскурсовод. С первого раза влюбила нас в этот замечательный город))
  • Г
    Галина
    10 октября 2022
    Роттердам - поразительный город будущего
    Были вчера на экскурсии по Роттердаму. Сказать, что понравилось, это ничего не сказать. Это было просто великолепно! Мы не были
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    раньше в Роттердаме, и были приятно удивлены разнообразием архитектуры, необычными сооружениями, интересными остатками старины. Я думаю, что 50 процентов успеха вчерашней экскурсии это заслуга нашего гида, Дани. Информированность, доброжелательность, харизма, хороший грамотный рассказ, и просто обаяние играют колоссальную роль, особенно в индивидуальной экскурсии. Большое спасибо!!!

    Были вчера на экскурсии по Роттердаму. Сказать, что понравилось, это ничего не сказать. Это было простоБыли вчера на экскурсии по Роттердаму. Сказать, что понравилось, это ничего не сказать. Это было просто
  • С
    Сергей
    1 августа 2021
    Роттердам - поразительный город будущего
    Хорошая экскурсия, интересный и необычный для Нидерландов город. Таня провела по всем значимым местам, все было интересно и хорошо. Однозначно рекомендуем посмотреть Роттердам и Татьяну как гида:)

Ответы на вопросы от путешественников по Роттердаму в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Роттердам по максимуму
  2. Роттердам - поразительный город будущего
  3. Два города - два мира: Роттердам и Делфт
Сколько стоит экскурсия по Роттердаму в сентябре 2024
Сейчас в Роттердаме в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 450. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Роттердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 35 ⭐ отзывов, цены от €220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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