3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Роттердам. Картинки из будущего
Погрузитесь в будущее на индивидуальной экскурсии по Роттердаму. Современные архитектурные шедевры и уникальные экопроекты ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
от €320 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Индивидуальная экскурсия по современному Роттердаму: архитектура и небоскребы
Индивидуальная экскурсия по Роттердаму познакомит вас с уникальными архитектурными шедеврами, такими как Белый дом, мост Erasmus Brug и Кубические дома
Начало: Роттердам, по желанию
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€220 за всё до 9 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторская велосипедная экскурсия по всему Роттердаму
Присоединяйтесь к увлекательной 3-часовой велосипедной экскурсии по Роттердаму! Увидите уникальные кубические дома, старую гавань и исторические районы
Начало: 3071 PB Rotterdam main entrance Rotterdam centraal
Расписание: 10.00-17.00 каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€165 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей5 октября 2021Даня очень интересно рассказывает о городе и с ним было приятно провести 4 часа гуляя по Роттердаму. Даже наша 8 летняя дочь не смотря на усталость не отрывалась от его рассказов
Ответы на вопросы от путешественников по Роттердаму в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Роттердаму в августе 2024
Сейчас в Роттердаме в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 165 до 320. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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