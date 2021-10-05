Найдено 3 экскурсии в категории « Популярные экскурсии » в Роттердаме на русском языке, цены от €165. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 1 отзыв 3 часа Индивидуальная до 15 чел. Роттердам. Картинки из будущего Погрузитесь в будущее на индивидуальной экскурсии по Роттердаму. Современные архитектурные шедевры и уникальные экопроекты ждут вас Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 320 за всё до 4 чел. 4 часа Индивидуальная до 9 чел. Индивидуальная экскурсия по современному Роттердаму: архитектура и небоскребы Индивидуальная экскурсия по Роттердаму познакомит вас с уникальными архитектурными шедеврами, такими как Белый дом, мост Erasmus Brug и Кубические дома Начало: Роттердам, по желанию Расписание: ежедневно € 220 за всё до 9 чел. На велосипеде 3 часа Индивидуальная до 6 чел. Авторская велосипедная экскурсия по всему Роттердаму Присоединяйтесь к увлекательной 3-часовой велосипедной экскурсии по Роттердаму! Увидите уникальные кубические дома, старую гавань и исторические районы Начало: 3071 PB Rotterdam main entrance Rotterdam centraal Расписание: 10.00-17.00 каждый день € 165 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Роттердама Последние отзывы на экскурсии А Алексей Роттердам. Картинки из будущего Даня очень интересно рассказывает о городе и с ним было приятно провести 4 часа гуляя по Роттердаму. Даже наша 8 летняя дочь не смотря на усталость не отрывалась от его рассказов

Ответы на вопросы от путешественников по Роттердаму в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Роттердаме Роттердам. Картинки из будущего Архитектура Роттердама Авторская велосипедная экскурсия по всему Роттердаму В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Роттердаму в августе 2024 Сейчас в Роттердаме в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 165 до 320. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5

Экскурсии на русском языке в Роттердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 1 ⭐ отзыв, цены от €165. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь