По воскресеньям в 11.00

Роттердам для своих. Обзорная экскурсия по городу

Если вы не видели Роттердама, то вы ничего не знаете о Нидерландах

Если вы не видели Роттердама, то вы ничего не знаете о Нидерландах.

Потому что мельницы и кривенькие домики — это прекрасно.

Но это — о прошлом.

Роттердам же — наше с вами будущее.

На нашей групповой обзорной экскурсии по Роттердаму у нас с вами будет больше 15 остановок.

Удивительная архитектура, дома-кубики и дома-арки; плавучие и вертикальные фермы; парки на крышах; дома с садами, где царит вечное лето…
Роттердам для своих. Обзорная экскурсия по городу
Роттердам для своих. Обзорная экскурсия по городу
Роттердам для своих. Обзорная экскурсия по городу
Роттердам для своих. Обзорная экскурсия по городу
Роттердам для своих. Обзорная экскурсия по городу
Если вы не видели Роттердама, то вы ничего не знаете о Нидерландах. Потому что мельницы и кривенькие домики — это прекрасно. Но это — о прошлом. Роттердам же — наше с вами будущее.

Вас ожидает:

  • Удивительная архитектура, дома-кубики и дома-арки; плавучие и вертикальные фермы; парки на крышах; дома с садами, где царит вечное лето; самый большой в мире робот; башня или банальные запонки, очищающие городской воздух от смога; кожаные изделия из апельсиновой кожуры; беспилотные автобусы, водоплавающие дроны-инспекторы и дроны-уборщики, автобусы-амфибии и даже плавающие среди зимы по каналам джакузи — все это давно стало для города вещами обыденными. А еще здесь огромное количество удивительных социальных проектов, о которых мы вам непременно расскажем на нашей обзорной экскурсии.
  • Даже воздух здесь полон драйва. И нам до сих пор не удалось найти ни одного роттердамца, который бы не считал свой город лучшим местом Земли.

Вы увидите:

  • На групповой обзорной экскурсии по Роттердаму у нас с вами будет больше 15 остановок. Мы увидим удивительные примеры утопической архитектуры — дома-кубики, автономные здания, обеспечивающие себя энергией и водой, футуристическую церковь, дом-конструктор, самый шикарный рынок мира, величественный Маас, гнома-хулигана, добрую божью коровку, самый большой арт-объект страны и много другое. Поговорим о современной архитектуре, фантастических инновационных, эко- и социальных проектах. Но вспомним и о прошлом города. И обязательно расскажем о том, каково в нем жить сегодня.
  • Вместе попробуем найти достопримечательности по их прозвищам. Раскроем тайны старой ратуши. Узнаем, почему великий гуманист до сих пор пугает детей. Сделаем отличные фотографии. И конечно, за время попробуем все самое вкусное — от нидерландских оладушек и до местных колбас и селедки.
Роттердам большой. И нет в нем ни одного квартала, чтобы не встретилось что-то особенное, удивительное. За одну экскурсию все никак не посмотреть. Но мы обязательно расскажем вам, что еще надо обязательно увидеть в этом прекрасном городе. До встречи в Роттердаме!

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
€40

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Rotterdam Centraal
Завершение: Музей Бойманса
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 11.00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По воскресеньям в 11.00

SNURK.TRAVEL
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