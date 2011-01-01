По воскресеньям в 11.00

Если вы не видели Роттердама, то вы ничего не знаете о Нидерландах. Потому что мельницы и кривенькие домики — это прекрасно. Но это — о прошлом. Роттердам же — наше с вами будущее.

Вас ожидает:

Удивительная архитектура, дома-кубики и дома-арки; плавучие и вертикальные фермы; парки на крышах; дома с садами, где царит вечное лето; самый большой в мире робот; башня или банальные запонки, очищающие городской воздух от смога; кожаные изделия из апельсиновой кожуры; беспилотные автобусы, водоплавающие дроны-инспекторы и дроны-уборщики, автобусы-амфибии и даже плавающие среди зимы по каналам джакузи — все это давно стало для города вещами обыденными. А еще здесь огромное количество удивительных социальных проектов, о которых мы вам непременно расскажем на нашей обзорной экскурсии.

Даже воздух здесь полон драйва. И нам до сих пор не удалось найти ни одного роттердамца, который бы не считал свой город лучшим местом Земли.

Вы увидите:

На групповой обзорной экскурсии по Роттердаму у нас с вами будет больше 15 остановок. Мы увидим удивительные примеры утопической архитектуры — дома-кубики, автономные здания, обеспечивающие себя энергией и водой, футуристическую церковь, дом-конструктор, самый шикарный рынок мира, величественный Маас, гнома-хулигана, добрую божью коровку, самый большой арт-объект страны и много другое. Поговорим о современной архитектуре, фантастических инновационных, эко- и социальных проектах. Но вспомним и о прошлом города. И обязательно расскажем о том, каково в нем жить сегодня.

Вместе попробуем найти достопримечательности по их прозвищам. Раскроем тайны старой ратуши. Узнаем, почему великий гуманист до сих пор пугает детей. Сделаем отличные фотографии. И конечно, за время попробуем все самое вкусное — от нидерландских оладушек и до местных колбас и селедки.

Роттердам большой. И нет в нем ни одного квартала, чтобы не встретилось что-то особенное, удивительное. За одну экскурсию все никак не посмотреть. Но мы обязательно расскажем вам, что еще надо обязательно увидеть в этом прекрасном городе. До встречи в Роттердаме!