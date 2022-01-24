Роттердамский зоопарк (Diergaarde Blijdorp) : проход без очереди

Натуральные места обитания животных делают этот парк одним из самых красивых в Европе!

4.7
667 отзывов
Входной билет
Роттердамский зоопарк (Diergaarde Blijdorp) : проход без очереди
Роттердамский зоопарк (Diergaarde Blijdorp) : проход без очереди
Роттердамский зоопарк (Diergaarde Blijdorp) : проход без очереди
Роттердамский зоопарк (Diergaarde Blijdorp) : проход без очереди
Роттердамский зоопарк (Diergaarde Blijdorp) : проход без очереди
Роттердамский зоопарк (Diergaarde Blijdorp) : проход без очереди
Роттердамский зоопарк (Diergaarde Blijdorp) : проход без очереди
Роттердамский зоопарк (Diergaarde Blijdorp) : проход без очереди
Роттердамский зоопарк (Diergaarde Blijdorp) : проход без очереди
Роттердамский зоопарк (Diergaarde Blijdorp) : проход без очереди
Роттердамский зоопарк (Diergaarde Blijdorp) : проход без очереди
Роттердамский зоопарк (Diergaarde Blijdorp) : проход без очереди
Роттердамский зоопарк (Diergaarde Blijdorp) : проход без очереди
Роттердамский зоопарк (Diergaarde Blijdorp) : проход без очереди
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Роттердамский зоопарк Diergaarde Blijdorp - один из самых красивых зоопарков Европы. Красные панды, тигры, слоны, морские львы, серебристые гориллы и другие называют это место своим домом. В этом зоопарке, где ценится консервация, вы почувствуете, что отправились в экспедицию, и вам даже не нужно будет покидать Роттердам!

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  • Вход в Роттердамский зоопарк
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