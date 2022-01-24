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Роттердамский зоопарк Diergaarde Blijdorp - один из самых красивых зоопарков Европы. Красные панды, тигры, слоны, морские львы, серебристые гориллы и другие называют это место своим домом. В этом зоопарке, где ценится консервация, вы почувствуете, что отправились в экспедицию, и вам даже не нужно будет покидать Роттердам!
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Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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