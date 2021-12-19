Все экскурсии и мероприятия в Тилбурге
Входной билет
€20
за 1 чел.
Мета-лабиринт Долорис
Прогуляйтесь по сказочному лабиринту удивительных художественных инсталляций
В группе
до undefined чел.
€32
за 1 чел.
Экскурсия по городскому уличному искусству
Откройте для себя красочные фрески в Тилбурге!
В группе
до undefined чел.
8д 8ч
€43
за 1 чел.
Пивное паломничество в Тилбург
Откройте для себя культуру пивоварения во время пивного паломничества в Тилбург
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Тилбурге – доступно 3 экскурсии на 2021 год, цены от €20. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Тилбурге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Нидерландах на 📅 декабрь, январь и февраль