2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Утрехт: пешком по Средневековью
Увидеть и прочувствовать «самый голландский» город королевства
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€230 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в волшебный Утрехт
Войти в мир средневековых сводов, современной архитектуры и уюта в эталонных голландских традициях
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
от €340 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Утрехт и замок Де Хаар
Посетить некогда грозный, а сейчас просто уютный городок и услышать историю средневекового замка
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€550 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 июля 2024Спасибо нашему гиду, у которого получилось влюбить нас в Утрехт. Это было интересно, познавательно, легко. Мы в полном восторге. В
- IIrina12 июня 2024Утрехт стоит увидеть и Екатерина вам это докажет. Море информации заставило забыть об усталости. Мы получили удовольствие и чудесно провели время.
- ММария28 октября 2022Это была восхитительная экскурсия с Настей! Нам всем очень понравилось! Мы были с детьми и сомневались, как все выдержим 3.5
- ССветлана14 августа 2022… цель достигнута, мы влюбились…
Ответы на вопросы от путешественников по Утрехту в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Утрехту в августе 2024
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