Все экскурсии в Волендаме
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Волендаме – доступно 4 экскурсии на 2021 год, цены от €50. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Волендаме почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Нидерландах на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
2ч
€50
за 1 чел.
Голландия для своих. Сказочное путешествие в Эдам и Волендам
Мы встретимся с вами в Амстердаме, сядем на автобус и вместе доберемся до Эдама, где и начнется наша...
по субботам в 10.00
2ч
€161
за 1 чел.
2ч
€118
за 1 чел.
4ч
€135
за 1 чел.