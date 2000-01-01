Все экскурсии в Волендаме

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Волендаме – доступно 4 экскурсии на 2021 год, цены от €50. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Волендаме почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Нидерландах на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Голландия для своих. Сказочное путешествие в Эдам и Волендам
50
за 1 чел.
Голландия для своих. Сказочное путешествие в Эдам и Волендам
Мы встретимся с вами в Амстердаме, сядем на автобус и вместе доберемся до Эдама, где и начнется наша...
по субботам в 10.00
Королевский Дворец на площади Дам. Авторская экскурсия
161
за 1 чел.
Королевский Дворец на площади Дам. Авторская экскурсия
Вечерний Амстердам
118
за 1 чел.
Вечерний Амстердам
Кёйкенхоф - парк вечной Весны
135
за 1 чел.
Кёйкенхоф - парк вечной Весны
🇳🇱