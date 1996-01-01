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Онлайн-экскурсия «Рождественский Волендам. Голландская сказка на ночь»

Светлана В.
Светлана В. – Гид из Волендама
Хотите почувствовать дух Рождества и оказаться в настоящей голландской сказке? Я приглашаю вас в гости в Волендам, уникальную рыбацкую деревню, где живут необыкновенные люди, сделавшие Волендам олицетворением Голландии для всего мира! Игрушечные домики в самой старой части деревни, которая прячется за морской дамбой и самая красивая гавань в Голландии ждут вас.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • €5.99 за человека

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Онлайн-экскурсия «Рождественский Волендам. Голландская сказка на ночь»
Онлайн-экскурсия «Рождественский Волендам. Голландская сказка на ночь»

Что вы увидите

  • Волендам
  • аутентичная рыбацкая деревня
  • гавань
  • морские корабли
Хотите почувствовать дух Рождества и оказаться в настоящей голландской сказке?
Тогда я приглашаю вас к себе в гости в Волендам, которая является вторым местом по посещению после Амстердама!
Это уникальная рыбацкая деревня, где живут необыкновенные люди, сделавшие так, что Волендам сегодня является олицетворением Голландии для всего мира!
Игрушечные домики в самой старой части деревни, которая прячется за морской дамбой и самая красивая гавань в Голландии ждут вас!
  • Нашу экскурсию ⛳ мы начнем на берегу озера (бывшего Южного моря) у расположенного здесь же легендарного ресторана Spaander.
Именно благодаря этому ресторану Волендам в 19 веке обрел мировую известность. Как такое произошло, со всеми подробностями вы узнаете на прогулке 👣, скажу только, что красота рыбацкой деревни привлекала художников со всего Света, и мы с вами пройдем по ее самой колоритной части!
  • Вы также узнаете что такое шкаф-кровать и как спали в них многодетные семьи в маленьких домиках;
  • Как голландцы поменяли воду в соленом море;
  • Загадаем желание на "Мосту Счастья"
  • Прогуляемся по необыкновенной красоты набережной, где вас будет ждать сюрприз - историческая яхта 🛥️ с уникальным прошлым, о котором вы узнаете во время экскурсии;
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн
    Онлайн-экскурсия «Рождественский Волендам. Голландская сказка на ночь»
    Онлайн-экскурсия «Рождественский Волендам. Голландская сказка на ночь»
    Онлайн-экскурсия «Рождественский Волендам. Голландская сказка на ночь»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Светлана В.
    Светлана В.
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