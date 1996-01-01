Хотите почувствовать дух Рождества и оказаться в настоящей голландской сказке?

Тогда я приглашаю вас к себе в гости в Волендам, которая является вторым местом по посещению после Амстердама!

Это уникальная рыбацкая деревня, где живут необыкновенные люди, сделавшие так, что Волендам сегодня является олицетворением Голландии для всего мира!

Игрушечные домики в самой старой части деревни, которая прячется за морской дамбой и самая красивая гавань в Голландии ждут вас!

Нашу экскурсию ⛳ мы начнем на берегу озера (бывшего Южного моря) у расположенного здесь же легендарного ресторана Spaander.

Именно благодаря этому ресторану Волендам в 19 веке обрел мировую известность. Как такое произошло, со всеми подробностями вы узнаете на прогулке 👣, скажу только, что красота рыбацкой деревни привлекала художников со всего Света, и мы с вами пройдем по ее самой колоритной части!