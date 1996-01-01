Хотите почувствовать дух Рождества и оказаться в настоящей голландской сказке?
Тогда я приглашаю вас к себе в гости в Волендам, которая является вторым местом по посещению после Амстердама!
Это уникальная рыбацкая деревня, где живут необыкновенные люди, сделавшие так, что Волендам сегодня является олицетворением Голландии для всего мира!
Игрушечные домики в самой старой части деревни, которая прячется за морской дамбой и самая красивая гавань в Голландии ждут вас!
- Нашу экскурсию ⛳ мы начнем на берегу озера (бывшего Южного моря) у расположенного здесь же легендарного ресторана Spaander.
Именно благодаря этому ресторану Волендам в 19 веке обрел мировую известность. Как такое произошло, со всеми подробностями вы узнаете на прогулке 👣, скажу только, что красота рыбацкой деревни привлекала художников со всего Света, и мы с вами пройдем по ее самой колоритной части!
- Вы также узнаете что такое шкаф-кровать и как спали в них многодетные семьи в маленьких домиках;
- Как голландцы поменяли воду в соленом море;
- Загадаем желание на "Мосту Счастья"
- Прогуляемся по необыкновенной красоты набережной, где вас будет ждать сюрприз - историческая яхта 🛥️ с уникальным прошлым, о котором вы узнаете во время экскурсии;