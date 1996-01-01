Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Вечерний Амстердам

Гид S.
Гид S. – Гид из Волендама
Вечерний Амстердам
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €118 за человека

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Вечерний Амстердам
Вечерний Амстердам
Слава Амстердама летит впереди него. Этот город 🏙️ давно стал европейской столицей ⭐️ ночной жизни, оставив далеко позади Лондон, Париж и Милан.
Обычно вечеринки в Амстердаме начинаются в четверг и продолжаются до утра воскресения. Развлечений здесь — огромное количество, и каждый сможет сделать себе выбор по вкусу: послушать джаз или провести тихий романтический вечер, посетить ночной клуб со сбивающей с ног музыкой или прогуляться 👣 по злачному району Красных фонарей.
Эту одну из старейших частей города голландцы любовно называют Wallen (Валлен). Когда-то там проходили крепостные стены средневекового Амстердама. Сейчас — это бесконечные лабиринты кофешопов, смартшопов и залитых ярким светом знаменитых витрин с поджидающими своих «сексуальных жертв» девицами на любой вкус и возраст. Здесь же можно посетить всевозможные стриприз-шоу, посмотреть представление в эротическом театре Каса Россо или зайти в колледж Каннабиса и музей 🖼 Конопли, где Вы получите ответы на все вопросы в отношении этого многопрофильного растения, в том числе и, как испечь собственный конопляный «космический» тортик.
Для особо неугомонных любителей развлечься вечерняя программа может быть продолжена до утра в одном из модных ночных клубов города.
Начало и место завершения
🚩 Volendam
Вечерний Амстердам
Вечерний Амстердам
Вечерний Амстердам
Вечерний Амстердам

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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