Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Слава Амстердама летит впереди него. Этот город 🏙️ давно стал европейской столицей ⭐️ ночной жизни, оставив далеко позади Лондон, Париж и Милан.

Обычно вечеринки в Амстердаме начинаются в четверг и продолжаются до утра воскресения. Развлечений здесь — огромное количество, и каждый сможет сделать себе выбор по вкусу: послушать джаз или провести тихий романтический вечер, посетить ночной клуб со сбивающей с ног музыкой или прогуляться 👣 по злачному району Красных фонарей.

Эту одну из старейших частей города голландцы любовно называют Wallen (Валлен). Когда-то там проходили крепостные стены средневекового Амстердама. Сейчас — это бесконечные лабиринты кофешопов, смартшопов и залитых ярким светом знаменитых витрин с поджидающими своих «сексуальных жертв» девицами на любой вкус и возраст. Здесь же можно посетить всевозможные стриприз-шоу, посмотреть представление в эротическом театре Каса Россо или зайти в колледж Каннабиса и музей 🖼 Конопли, где Вы получите ответы на все вопросы в отношении этого многопрофильного растения, в том числе и, как испечь собственный конопляный «космический» тортик.

Для особо неугомонных любителей развлечься вечерняя программа может быть продолжена до утра в одном из модных ночных клубов города.