Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Во время этой экскурсии 🧭 мы остмотрим самые знаковые достопримечательности 🏛️ исторического центра. Мы увидим Площадь Дам, Королевский Дворец, Цветочный рынок, дворик Бегинок, площадь Рембрандта и многое другое. Я расскажу вам об истории 📖 этого города, ставшего для меня родным, а также о том, чем он живет в наши дни.

Исторический центр Амстердама невелик — нам хватит пары часов, чтобы осмотреть его самые интересные места. Сам город 🏙️ такой маленький и компактный, что сначала вам кажется, что вы попали в провинциальный городок, а не в одну из европейских столиц. В нем нет монументальности Рима, размаха улиц Москвы, архитектурных изысков Парижа. Его удивительной красоты улочки и площади несут отпечаток его собственной уникальной истории, так непохожей на другие. Амстердам был построен людьми и для людей, его устройство отражает практичность его жителей, а не амбиции императоров. И в этом его индивидуальность.

Экскурсия проводится пешком или на комфортабельном микроавтобусе.