Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

  1. Экскурсии

Амсетрдам классический

Гид S.
Гид S. – Гид из Заансе Сханса
Амсетрдам классический
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €107 за человека

    Заказать экскурсию
Амсетрдам классический
Во время этой экскурсии 🧭 мы остмотрим самые знаковые достопримечательности 🏛️ исторического центра. Мы увидим Площадь Дам, Королевский Дворец, Цветочный рынок, дворик Бегинок, площадь Рембрандта и многое другое. Я расскажу вам об истории 📖 этого города, ставшего для меня родным, а также о том, чем он живет в наши дни.
Исторический центр Амстердама невелик — нам хватит пары часов, чтобы осмотреть его самые интересные места. Сам город 🏙️ такой маленький и компактный, что сначала вам кажется, что вы попали в провинциальный городок, а не в одну из европейских столиц. В нем нет монументальности Рима, размаха улиц Москвы, архитектурных изысков Парижа. Его удивительной красоты улочки и площади несут отпечаток его собственной уникальной истории, так непохожей на другие. Амстердам был построен людьми и для людей, его устройство отражает практичность его жителей, а не амбиции императоров. И в этом его индивидуальность.
Экскурсия проводится пешком или на комфортабельном микроавтобусе.
Начало и место завершения
🚩 Zaanse Schans Windmills

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Заансе Сханс — ветряные мельницы и деревянные домики
161
3 часа
Заансе Сханс — ветряные мельницы и деревянные домики
Красные Фонари
107
1 час
Красные Фонари
Гаага и Делфт за один день
250
7 часов
Гаага и Делфт за один день
Экскурсия в сырный Эдам
161
3 часа
Экскурсия в сырный Эдам
Сказочный Делфт — очарование старой Голландии
200
5 часов
Сказочный Делфт — очарование старой Голландии
Маркен и Волендам — остров и рыбацкая деревушка
214
3 часа
Маркен и Волендам — остров и рыбацкая деревушка