Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

  1. Экскурсии

Гаага и Делфт за один день

Гид S.
Гид S. – Гид из Заансе Сханса
Гаага и Делфт за один день
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €250 за человека

    Заказать экскурсию
Гаага и Делфт за один день
Знаете ли вы, что название города Гаага, звучащее по нидерландски как den Haag (дэн Хааг), стали употреблять в официальных документах лишь в конце 20-го века? До этого политическая столица ⭐️ Нидерландов носила свое средневековое имя — 's-Gravenhage, что означает «местечко за изгородью». Во время нашей прогулки, вы узнаете, что эта была за изгородь и как она превратилась в замок 🏰. Мы зайдем в Биннехоф (гаагский Кремль), где работает парламент страны и, может быть, мимо нас проедет первый министр на своем велосипеде 🚲. Вас очарует белое здание во французском стиле — сейчас тут находится Государственный Совет, а когда-то здесь жили русская принцесса Анна Павловна и нидерландский король Вильгельм II. И конечно же мы увидим Королевский дворец, тот самый, где царствует король Вильгельм-Александр.
Делфт — маленький средневековый город 🏙️, расположенный в 15-ти минутах езды от Гааги. Здесь окна домов, где когда-то размещались винные, сырные и масличные склады, расположены на уровне каналов. Мы зайдем во дворик монастыря, где в 1584 году был убит принц Вильгельм Оранский — основоположник династии нидерландских монархов. С колокольни Новой церкви открывается вид на старый город, а в ее подклете находятся гробницы королей Нидерландов. Дельфт — родной город великого художника Золотого Века — Яна Вермера. Делфтский рынок порадует вас разнообразием товаром. Именно здесь вы попробуете лучшую в стране знаменитую голландскую селедку — харинг, посидите с бокалом сваренного по средневековым рецептам пива в тени готических шпилей. А в качестве сувенира 🎁 вы увезете с собой знаменитую дельфтскую керамику.
Варианты экскурсий: пешая и автомобильная.
Начало и место завершения
🚩 Zaanse Schans Windmills

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Заансе Сханс — ветряные мельницы и деревянные домики
161
3 часа
Заансе Сханс — ветряные мельницы и деревянные домики
Красные Фонари
107
1 час
Красные Фонари
Экскурсия в сырный Эдам
161
3 часа
Экскурсия в сырный Эдам
Сказочный Делфт — очарование старой Голландии
200
5 часов
Сказочный Делфт — очарование старой Голландии
Маркен и Волендам — остров и рыбацкая деревушка
214
3 часа
Маркен и Волендам — остров и рыбацкая деревушка