Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Знаете ли вы, что название города Гаага, звучащее по нидерландски как den Haag (дэн Хааг), стали употреблять в официальных документах лишь в конце 20-го века? До этого политическая столица ⭐️ Нидерландов носила свое средневековое имя — 's-Gravenhage, что означает «местечко за изгородью». Во время нашей прогулки, вы узнаете, что эта была за изгородь и как она превратилась в замок 🏰. Мы зайдем в Биннехоф (гаагский Кремль), где работает парламент страны и, может быть, мимо нас проедет первый министр на своем велосипеде 🚲. Вас очарует белое здание во французском стиле — сейчас тут находится Государственный Совет, а когда-то здесь жили русская принцесса Анна Павловна и нидерландский король Вильгельм II. И конечно же мы увидим Королевский дворец, тот самый, где царствует король Вильгельм-Александр.

Делфт — маленький средневековый город 🏙️, расположенный в 15-ти минутах езды от Гааги. Здесь окна домов, где когда-то размещались винные, сырные и масличные склады, расположены на уровне каналов. Мы зайдем во дворик монастыря, где в 1584 году был убит принц Вильгельм Оранский — основоположник династии нидерландских монархов. С колокольни Новой церкви открывается вид на старый город, а в ее подклете находятся гробницы королей Нидерландов. Дельфт — родной город великого художника Золотого Века — Яна Вермера. Делфтский рынок порадует вас разнообразием товаром. Именно здесь вы попробуете лучшую в стране знаменитую голландскую селедку — харинг, посидите с бокалом сваренного по средневековым рецептам пива в тени готических шпилей. А в качестве сувенира 🎁 вы увезете с собой знаменитую дельфтскую керамику.

Варианты экскурсий: пешая и автомобильная.