по пятницам в 10:00

Голландия для своих. Зансе-Сханс: сказочное путешествие

Мы прогуляемся вдоль реки и зайдем в мельницу специй, лесопилку, а также единственную работающую...

Мы прогуляемся вдоль реки и зайдем в мельницу специй, лесопилку, а также единственную работающую мельницу, где до сих пор изготавливают масляные краски, секреты создания которых бережно передаются по наследству.

В каждой из мельниц мы сможем увидеть, как именно они работают, подняться наверх, полюбоваться потрясающей панорамой деревни и ее окрестностей, пощупать соломенную крышу, а также купить продукты, которые производятся здесь же!
Голландия для своих. Зансе-Сханс: сказочное путешествие
Голландия для своих. Зансе-Сханс: сказочное путешествие
Голландия для своих. Зансе-Сханс: сказочное путешествие
Голландия для своих. Зансе-Сханс: сказочное путешествие

Программа тура:

  • Мы встретимся с вами около центрального вокзала Амстердама и вместе поедем на поезде в Зансе-Сханс, очаровательную деревушку, над которой витает запах шоколада. Экскурсия начнется уже в Заансе-Сханс.
  • Мы узнаем об удивительных секретах первого магазина известной сети супермаркетов «Альберт Хайн» и их изобретениях, которые в XIX веке помогали отгонять мух от мяса, не давали портиться продуктам или оберегали честное имя добросовестного должника.
Затем мы прогуляемся вдоль реки и зайдем в мельницу специй, лесопилку, а также единственную работающую мельницу, где до сих пор изготавливают масляные краски, секреты создания которых бережно передаются по наследству. Узнаем, из чего во времена Рембрандта делали краски, и какую роль в этом играла Россия. В каждой из мельниц мы сможем увидеть, как именно они работают, подняться наверх, полюбоваться потрясающей панорамой деревни и ее окрестностей, пощупать соломенную крышу, а также купить продукты, которые производятся здесь же!
Мы с вами посмотрим на пасущихся овечек, покормим козочек, поговорим об удивительных инновациях в сельском хозяйстве и, конечно, сможем попробовать множество отличных сыров!
А еще увидим своими глазами весь процесс изготовления традиционных кломпов. Посмотрим на свадебные кломпы и кломпы к фрачной паре, кломпы-коньки и кломпы к вечернему платью.
Поговорим об особенностях голландских коров и о том, когда морковь стала оранжевой и почему. Непременно узнаем о чувстве юмора голландцев и о той серьезности, с которой они подходят к современной архитектуре.
В конце экскурсии мы непременно расскажем, что еще стоит посмотреть в этой деревушке с картинки. Вы сможете остаться гулять в деревне или же отправиться с гидом обратно в Амстердам:)

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Зансе-Сханс
€60

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость включены билеты на 3 мельницы.
Что не входит
  • Дорога (8 евро) оплачивается отдельно.
Место начала и завершения
Amsterdam Centraal
Когда и сколько длится?
Когда: по пятницам в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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по пятницам в 10:00

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