по пятницам в 10:00

Программа тура:

Мы встретимся с вами около центрального вокзала Амстердама и вместе поедем на поезде в Зансе-Сханс, очаровательную деревушку, над которой витает запах шоколада. Экскурсия начнется уже в Заансе-Сханс.

Мы узнаем об удивительных секретах первого магазина известной сети супермаркетов «Альберт Хайн» и их изобретениях, которые в XIX веке помогали отгонять мух от мяса, не давали портиться продуктам или оберегали честное имя добросовестного должника.

Затем мы прогуляемся вдоль реки и зайдем в мельницу специй, лесопилку, а также единственную работающую мельницу, где до сих пор изготавливают масляные краски, секреты создания которых бережно передаются по наследству. Узнаем, из чего во времена Рембрандта делали краски, и какую роль в этом играла Россия. В каждой из мельниц мы сможем увидеть, как именно они работают, подняться наверх, полюбоваться потрясающей панорамой деревни и ее окрестностей, пощупать соломенную крышу, а также купить продукты, которые производятся здесь же!

Мы с вами посмотрим на пасущихся овечек, покормим козочек, поговорим об удивительных инновациях в сельском хозяйстве и, конечно, сможем попробовать множество отличных сыров!

А еще увидим своими глазами весь процесс изготовления традиционных кломпов. Посмотрим на свадебные кломпы и кломпы к фрачной паре, кломпы-коньки и кломпы к вечернему платью.

Поговорим об особенностях голландских коров и о том, когда морковь стала оранжевой и почему. Непременно узнаем о чувстве юмора голландцев и о той серьезности, с которой они подходят к современной архитектуре.

В конце экскурсии мы непременно расскажем, что еще стоит посмотреть в этой деревушке с картинки. Вы сможете остаться гулять в деревне или же отправиться с гидом обратно в Амстердам:)