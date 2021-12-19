Все экскурсии и мероприятия в Зандаме
В группе
до undefined чел.
€23.5
за 1 чел.
Карта Зансе-Сханс
Выгодные бонусы для посетителей Зансе-Сханс, в том числе вход в музей
Входной билет
€12.5
за 1 чел.
Заанский музей: быстрый проход
Веселое и познавательное погружение в историю индустриализации Нидерландов
В группе
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€15
за 1 чел.
Мир ветряных мельниц
Познакомьтесь с двигателем Золотого века во время посещения Ветряных мельниц
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Зандаме – доступно 3 экскурсии на 2021 год, цены от €12.5. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Зандаме почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Нидерландах на 📅 декабрь, январь и февраль