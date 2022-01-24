Карта Зансе-Сханс

Выгодные бонусы для посетителей Зансе-Сханс, в том числе вход в музей

4.8
20 отзывов
В группе
Карта Зансе-Сханс
Карта Зансе-Сханс
Карта Зансе-Сханс
Карта Зансе-Сханс
Карта Зансе-Сханс
Карта Зансе-Сханс
Карта Зансе-Сханс
Карта Зансе-Сханс
Карта Зансе-Сханс
Карта Зансе-Сханс
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Нет лучше места для знакомства с культурой Нидерландов, чем живописная деревушка Зансе-Сханс. Побывав в музее, вы перенесетесь в прошлое и сможете увидеть жизнь традиционных голландских хозяйств. Вход в этнографическую деревню бесплатный, но с этой картой вы получите дополнительные бонусы, которые сделают ваше посещение особенным.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бесплатный вход в Заанский музей и шоколадно-бисквитную фабрику Verkade
  • Бесплатный вход в ткацкий дом, мельницу De Kat, ветряную мельницу Het Jonge Schaap и Coopery
  • Бесплатный вход в музей Zaanse Tijd
  • Бесплатный вход в мир ветряных мельниц
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Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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