Нет лучше места для знакомства с культурой Нидерландов, чем живописная деревушка Зансе-Сханс. Побывав в музее, вы перенесетесь в прошлое и сможете увидеть жизнь традиционных голландских хозяйств. Вход в этнографическую деревню бесплатный, но с этой картой вы получите дополнительные бонусы, которые сделают ваше посещение особенным.