Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Нет лучше места для знакомства с культурой Нидерландов, чем живописная деревушка Зансе-Сханс. Побывав в музее, вы перенесетесь в прошлое и сможете увидеть жизнь традиционных голландских хозяйств. Вход в этнографическую деревню бесплатный, но с этой картой вы получите дополнительные бонусы, которые сделают ваше посещение особенным.
Ответы на вопросы
Что входит
Бесплатный вход в Заанский музей и шоколадно-бисквитную фабрику Verkade
Бесплатный вход в ткацкий дом, мельницу De Kat, ветряную мельницу Het Jonge Schaap и Coopery
Бесплатный вход в музей Zaanse Tijd
Бесплатный вход в мир ветряных мельниц
Карта Зансе Сханс
Охота на мусор для детей
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.