Всё об Агадесе

Полезная информация об Агадесе

Что нужно знать об Агадесе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Агадесе
20:4702
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇪 Нигер
Название городаАгадес
По-английскиAgadez
Столица регионаАгадес является столицей региона
Население города124 324 чел.
АэропортAgades AJY (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Niamey
Средняя высота505 м. от уровня моря

Где находится Агадес на карте