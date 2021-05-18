Полезная информация о Тахуе
Что нужно знать о Тахуе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тахуе
20:4714
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇪 Нигер
|Название города
|Тахуа
|По-английски
|Tahoua
|Столица региона
|Тахуа является столицей региона
|Население города
|80 425 чел.
|Аэропорт
|Тахуа THZ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Niamey
|Средняя высота
|389 м. от уровня моря