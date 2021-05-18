Полезная информация о Тахуе

Что нужно знать о Тахуе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тахуе
20:4714
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇪 Нигер
Название городаТахуа
По-английскиTahoua
Столица регионаТахуа является столицей региона
Население города80 425 чел.
АэропортТахуа THZ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Niamey
Средняя высота389 м. от уровня моря

Где находится Тахуа на карте