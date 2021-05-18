Полезная информация об Акуре
Что нужно знать об Акуре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Акуре
20:4720
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇬 Нигерия
|Название города
|Акуре
|По-английски
|Akure
|Столица региона
|Акуре является столицей региона
|Население города
|420 594 чел.
|Аэропорт
|Акуре AKR (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Lagos
|Средняя высота
|353 м. от уровня моря