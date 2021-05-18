Полезная информация об Акуре

Что нужно знать об Акуре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Акуре
20:4720
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇬 Нигерия
Название городаАкуре
По-английскиAkure
Столица регионаАкуре является столицей региона
Население города420 594 чел.
АэропортАкуре AKR (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Lagos
Средняя высота353 м. от уровня моря

Где находится Акуре на карте