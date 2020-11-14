Как добраться до Кадуны на самолёте

В Кадуне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kaduna Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кадуны

Кадуна KAD Kaduna Airport

Самые дешёвые билеты в Кадуну из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇳🇬 Лагоса 6 423 1ч 10м из 🇳🇬 Бенин-Сити 20 239 47ч 25м (⇵2) из 🇳🇬 Абуджи 23 853 43ч 25м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Кадуны

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кадуны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Лагос

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