Летим в Кано

Как добраться до Кано на самолёте

В Кано 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mallam Aminu Kano International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кано

  1. Амину KAN
    Mallam Aminu Kano International Airport

Самые дешёвые билеты в Кано из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
11.11.2020из 🇳🇬Лагоса5 9911ч 30м
23.11.2020из 🇳🇬Энугу11 3979ч 20м (⇵1)
11.11.2020из 🇳🇬Абуджи12 11411ч 10м (⇵1)
27.10.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга25 09133ч 30м (⇵2)
21.12.2020из 🇸🇩Хартума28 19919ч 20м (⇵1)
15.11.2020из 🇦🇪Дубая35 78340ч 45м (⇵2)
10.11.2020из 🇪🇬Каира37 77813ч 20м (⇵1)
15.11.2020из 🇦🇪Шарджи39 85521ч 30м (⇵2)
05.01.2021из 🇨🇳Гуанчжоу54 50337ч 30м (⇵2)
10.11.2020из 🇮🇩Джакарты69 20925ч 20м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кано, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дубай, Стамбул, Джидда, Медина и Порт-Харкорт

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