Как добраться до Кано на самолёте
В Кано 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mallam Aminu Kano International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кано
- Амину KANMallam Aminu Kano International Airport
Самые дешёвые билеты в Кано из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.11.2020
|из 🇳🇬Лагоса
|5 991
|1ч 30м
|23.11.2020
|из 🇳🇬Энугу
|11 397
|9ч 20м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇳🇬Абуджи
|12 114
|11ч 10м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|25 091
|33ч 30м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇸🇩Хартума
|28 199
|19ч 20м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|35 783
|40ч 45м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇪🇬Каира
|37 778
|13ч 20м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|39 855
|21ч 30м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|54 503
|37ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|69 209
|25ч 20м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кано
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кано, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дубай, Стамбул, Джидда, Медина и Порт-Харкорт
- 26.10.202001.11.2020
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