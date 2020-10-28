Летим в Лагос

Как добраться до Лагоса на самолёте

В Лагосе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Murtala Muhammed International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Лагоса

  1. Муртала Махаммед LOS
    Murtala Muhammed International Airport

Самые дешёвые билеты в Лагос из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
28.10.2020из 🇳🇬Абуджи5 8251ч 15м
01.11.2020из 🇳🇬Кано5 8541ч 30м
11.12.2020из 🇳🇬Порта-Харкорта5 942
30.11.2020из 🇳🇬Энугу5 971
10.11.2020из 🇳🇬Оверри6 255
15.10.2020из 🇳🇬Асабы6 631
09.11.2020из 🇳🇬Калабара7 2041ч 10м
20.12.2020из 🇬🇭Аккры8 786
15.10.2020из 🇳🇬Йолы13 3544ч 45м (⇵1)
19.02.2021из 🇿🇦Йоханнесбурга14 27924ч 10м (⇵1)
05.09.2021из 🇦🇪Дубая21 35412ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇰🇪Найроби22 04310ч (⇵1)
10.11.2020из 🇴🇲Маската22 59812ч 20м (⇵1)
11.11.2020из 🇹🇬Ломе22 776
11.11.2020из 🇸🇦Эр-Рияда23 10918ч 35м (⇵2)
23.01.2021из 🇦🇹Вены24 61623ч 15м (⇵1)
01.03.2021из 🇮🇹Милана24 88517ч 10м (⇵2)
07.04.2021из 🇪🇬Каира25 68621ч 45м (⇵1)
30.04.2021из 🇪🇸Валенсии25 91526ч 40м (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇴Бухареста26 24240ч 45м (⇵2)
11.11.2020из 🇱🇧Бейрута26 57821ч 30м (⇵1)
02.12.2020из 🇮🇹Рима26 61024ч 45м (⇵2)
03.11.2020из 🇹🇷Стамбула27 50542ч 45м (⇵2)
08.11.2020из 🇱🇷Монровии27 7394ч 25м (⇵1)
21.12.2020из 🇸🇩Хартума28 19919ч 15м (⇵1)
30.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне28 44738ч 45м (⇵2)
15.11.2020из 🇦🇪Абу-Даби28 62911ч 40м (⇵1)
03.11.2020из 🇬🇧Лондона28 71221ч 40м (⇵2)
01.03.2021из 🇩🇪Берлина29 01719ч 25м (⇵2)
11.12.2020из 🇸🇳Дакара29 8815ч 45м (⇵1)
15.11.2020из 🇦🇪Шарджи29 93814ч 25м (⇵1)
11.11.2020из 🇩🇪Гамбурга30 14229ч 40м (⇵2)
14.11.2020из 🇵🇹Лиссабона30 85333ч 55м (⇵2)
10.11.2020из 🇩🇪Штутгарта30 85924ч 25м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Москвы32 35311ч 25м (⇵1)
24.05.2021из 🇮🇱Тель-Авива32 39518ч 15м (⇵2)
11.11.2020из 🇪🇹Аддиса-Абебы32 6995ч 25м
20.10.2020из 🇪🇸Аликанте33 70033ч (⇵2)
15.10.2020из 🇹🇿Дара-эс-Салама33 85522ч 50м (⇵2)
23.10.2020из 🇩🇪Мюнхена33 90022ч 15м (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇭Женевы33 94432ч 55м (⇵2)
18.10.2020из Уагадугу34 09523ч 45м (⇵1)
15.01.2021из 🇬🇦Либревиля34 854 (⇵1)
18.07.2021из 🇹🇭Бангкока36 32551ч 10м (⇵2)
30.11.2020из 🇮🇳Дели36 32856ч 5м (⇵2)
17.10.2020из 🇮🇪Дублина36 54919ч 50м (⇵1)
26.10.2020из 🇨🇦Торонто36 65120ч (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга36 99431ч 30м (⇵2)
02.12.2020из 🇮🇹Катании37 14531ч 25м (⇵2)
20.11.2020из 🇵🇰Лахора37 31239ч 50м (⇵2)
20.11.2020из 🇨🇾Никосии38 04223ч 5м (⇵2)
24.10.2020из 🇲🇦Касабланки38 1144ч 30м
03.11.2020из 🇮🇳Мумбаи39 75928ч 30м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга39 87850ч 15м (⇵2)
27.10.2020из 🇺🇦Киева40 35840ч 55м (⇵2)
27.10.2020из 🇶🇦Дохи40 72730ч 55м (⇵1)
22.10.2020из Ялты40 95242ч 5м (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇺Красноярска41 44951ч 30м (⇵2)
27.11.2020из 🇷🇺Махачкалы41 68334ч 55м (⇵2)
04.11.2020из 🇰🇿Алматы42 42823ч 50м (⇵2)
09.11.2020из 🇮🇹Флоренции42 94113ч 40м (⇵1)
23.01.2021из 🇵🇭Манилы46 23527ч (⇵2)
09.11.2020из 🇫🇷Страсбурга46 53021ч (⇵2)
25.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка47 13114ч (⇵1)
14.10.2020из 🇫🇷Парижа47 72618ч 45м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Волгограда48 37429ч 20м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Сургута48 80846ч 25м (⇵2)
17.12.2020из 🇧🇾Минска50 50549ч 20м (⇵2)
17.01.2021из 🇺🇸Ласа-Вегаса51 86129ч (⇵2)
04.12.2020из 🇬🇲Банжула53 32048ч 10м (⇵2)
29.11.2020из 🇺🇸Филадельфии55 25915ч 50м (⇵1)
08.11.2020из 🇮🇩Джакарты56 19638ч 30м (⇵2)
16.02.2021из 🇺🇸Форт-Лодердейла56 57334ч 5м (⇵2)
29.12.2020из 🇺🇸Индианаполиса56 82936ч 15м (⇵2)
03.05.2021из 🇺🇸Канзас-Сити57 01427ч 37м (⇵2)
16.02.2021из 🇺🇸Балтимора57 11325ч 45м (⇵2)
09.12.2020из 🇷🇺Якутска57 23832ч 35м (⇵2)
01.12.2020из 🇨🇳Гуанчжоу58 03228ч 35м (⇵2)
25.10.2020из 🇺🇸Сента-Луиса58 17844ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Тюмени58 87428ч 5м (⇵2)
16.10.2020из 🇸🇦Табука59 69424ч 45м (⇵2)
19.10.2020из 🇺🇿Ташкента61 79531ч 55м (⇵1)
19.10.2020из 🇺🇸Атланты62 09527ч (⇵2)
21.10.2020из 🇨🇲Дуалы62 72143ч 45м (⇵2)
13.04.2021из 🇧🇷Рио-де-Жанейро73 28738ч 50м (⇵2)
10.11.2020из 🇧🇧Бриджтауна73 96338ч (⇵2)
31.10.2020из 🇦🇺Перта75 84941ч (⇵1)
02.11.2020из 🇮🇳Кожикоде91 29734ч (⇵1)
31.10.2020из 🇨🇳Ханчжоу92 31826ч 30м (⇵2)
10.11.2020из 🇻🇨Сента-Винсента101 86639ч 10м (⇵2)
20.10.2020из 🇬🇪Тбилиси103 13229ч 15м (⇵2)
01.11.2020из 🇱🇦Вьентьяна137 53348ч 20м (⇵2)
13.10.2020из 🇲🇿Мапуту173 12746ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Лагоса