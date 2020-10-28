Как добраться до Лагоса на самолёте
В Лагосе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Murtala Muhammed International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Лагоса
- Муртала Махаммед LOSMurtala Muhammed International Airport
Самые дешёвые билеты в Лагос из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|28.10.2020
|из 🇳🇬Абуджи
|5 825
|1ч 15м
|01.11.2020
|из 🇳🇬Кано
|5 854
|1ч 30м
|11.12.2020
|из 🇳🇬Порта-Харкорта
|5 942
|1ч
|30.11.2020
|из 🇳🇬Энугу
|5 971
|1ч
|10.11.2020
|из 🇳🇬Оверри
|6 255
|1ч
|15.10.2020
|из 🇳🇬Асабы
|6 631
|1ч
|09.11.2020
|из 🇳🇬Калабара
|7 204
|1ч 10м
|20.12.2020
|из 🇬🇭Аккры
|8 786
|1ч
|15.10.2020
|из 🇳🇬Йолы
|13 354
|4ч 45м (⇵1)
|19.02.2021
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|14 279
|24ч 10м (⇵1)
|05.09.2021
|из 🇦🇪Дубая
|21 354
|12ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇰🇪Найроби
|22 043
|10ч (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇴🇲Маската
|22 598
|12ч 20м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇹🇬Ломе
|22 776
|1ч
|11.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|23 109
|18ч 35м (⇵2)
|23.01.2021
|из 🇦🇹Вены
|24 616
|23ч 15м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇮🇹Милана
|24 885
|17ч 10м (⇵2)
|07.04.2021
|из 🇪🇬Каира
|25 686
|21ч 45м (⇵1)
|30.04.2021
|из 🇪🇸Валенсии
|25 915
|26ч 40м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|26 242
|40ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|26 578
|21ч 30м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇮🇹Рима
|26 610
|24ч 45м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|27 505
|42ч 45м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇱🇷Монровии
|27 739
|4ч 25м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇸🇩Хартума
|28 199
|19ч 15м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|28 447
|38ч 45м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|28 629
|11ч 40м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|28 712
|21ч 40м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇩🇪Берлина
|29 017
|19ч 25м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇸🇳Дакара
|29 881
|5ч 45м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|29 938
|14ч 25м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|30 142
|29ч 40м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|30 853
|33ч 55м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|30 859
|24ч 25м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|32 353
|11ч 25м (⇵1)
|24.05.2021
|из 🇮🇱Тель-Авива
|32 395
|18ч 15м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|32 699
|5ч 25м
|20.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|33 700
|33ч (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇹🇿Дара-эс-Салама
|33 855
|22ч 50м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|33 900
|22ч 15м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇭Женевы
|33 944
|32ч 55м (⇵2)
|18.10.2020
|из Уагадугу
|34 095
|23ч 45м (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇬🇦Либревиля
|34 854
|6ч (⇵1)
|18.07.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|36 325
|51ч 10м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|36 328
|56ч 5м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|36 549
|19ч 50м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇨🇦Торонто
|36 651
|20ч (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|36 994
|31ч 30м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇮🇹Катании
|37 145
|31ч 25м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇵🇰Лахора
|37 312
|39ч 50м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇨🇾Никосии
|38 042
|23ч 5м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|38 114
|4ч 30м
|03.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|39 759
|28ч 30м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|39 878
|50ч 15м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|40 358
|40ч 55м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|40 727
|30ч 55м (⇵1)
|22.10.2020
|из Ялты
|40 952
|42ч 5м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|41 449
|51ч 30м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|41 683
|34ч 55м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|42 428
|23ч 50м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇮🇹Флоренции
|42 941
|13ч 40м (⇵1)
|23.01.2021
|из 🇵🇭Манилы
|46 235
|27ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇫🇷Страсбурга
|46 530
|21ч (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|47 131
|14ч (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|47 726
|18ч 45м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|48 374
|29ч 20м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Сургута
|48 808
|46ч 25м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|50 505
|49ч 20м (⇵2)
|17.01.2021
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|51 861
|29ч (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇬🇲Банжула
|53 320
|48ч 10м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇺🇸Филадельфии
|55 259
|15ч 50м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|56 196
|38ч 30м (⇵2)
|16.02.2021
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|56 573
|34ч 5м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇺🇸Индианаполиса
|56 829
|36ч 15м (⇵2)
|03.05.2021
|из 🇺🇸Канзас-Сити
|57 014
|27ч 37м (⇵2)
|16.02.2021
|из 🇺🇸Балтимора
|57 113
|25ч 45м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇷🇺Якутска
|57 238
|32ч 35м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|58 032
|28ч 35м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇺🇸Сента-Луиса
|58 178
|44ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|58 874
|28ч 5м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇸🇦Табука
|59 694
|24ч 45м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|61 795
|31ч 55м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Атланты
|62 095
|27ч (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇨🇲Дуалы
|62 721
|43ч 45м (⇵2)
|13.04.2021
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|73 287
|38ч 50м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇧🇧Бриджтауна
|73 963
|38ч (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇦🇺Перта
|75 849
|41ч (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇮🇳Кожикоде
|91 297
|34ч (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇨🇳Ханчжоу
|92 318
|26ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇻🇨Сента-Винсента
|101 866
|39ч 10м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|103 132
|29ч 15м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇱🇦Вьентьяна
|137 533
|48ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇲🇿Мапуту
|173 127
|46ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Лагоса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лагоса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Абуджа, Аккра, Абу-Даби, Дубай и Никосия
- 01.11.202008.11.2020
- 26.12.202015.01.2021
- 14.02.202121.02.2021
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