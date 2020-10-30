Как добраться до Порта-Харкорта на самолёте

В Порте-Харкорте 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Port Harcourt International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Порта-Харкорта

Порт-Харкорт PHC Port Harcourt International Airport Port Harcourt City PHG не гражданский Port Harcourt City

Самые дешёвые билеты в Порт-Харкорт из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇳🇬 Абуджи 6 644 1ч из 🇬🇷 Афин 35 626 24ч 50м (⇵2) из 🇫🇷 Парижа 49 149 22ч 25м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Порта-Харкорта

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Порта-Харкорта, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Лагос и Москва

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