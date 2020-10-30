Как добраться до Порта-Харкорта на самолёте
В Порте-Харкорте 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Port Harcourt International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Порта-Харкорта
- Порт-Харкорт PHCPort Harcourt International Airport
- Port Harcourt City PHGне гражданскийPort Harcourt City
Самые дешёвые билеты в Порт-Харкорт из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|30.10.2020
|из 🇳🇬Абуджи
|6 644
|1ч
|16.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|35 626
|24ч 50м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|49 149
|22ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Порта-Харкорта
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Порта-Харкорта, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Лагос и Москва
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