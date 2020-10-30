Летим в Порт-Харкорт

Как добраться до Порта-Харкорта на самолёте

В Порте-Харкорте 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Port Harcourt International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Порта-Харкорта

  1. Порт-Харкорт PHC
    Port Harcourt International Airport
  2. Port Harcourt City PHGне гражданский
    Port Harcourt City

Самые дешёвые билеты в Порт-Харкорт из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
30.10.2020из 🇳🇬Абуджи6 644
16.11.2020из 🇬🇷Афин35 62624ч 50м (⇵2)
10.11.2020из 🇫🇷Парижа49 14922ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Порта-Харкорта, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Лагос и Москва

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