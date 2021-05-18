Всё о Чинандеге

Полезная информация о Чинандеге

Что нужно знать о Чинандеге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Чинандеге
21:3408
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇮 Никарагуа
Название городаЧинандеге
По-английскиChinandega
Столица регионаЧинандеге является столицей региона
Население города126 387 чел.
Часовой поясAmerica/Managua
Средняя высота69 м. от уровня моря

Где находится Чинандеге на карте