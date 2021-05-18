Полезная информация о Чинандеге
Что нужно знать о Чинандеге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Чинандеге
21:3408
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇮 Никарагуа
|Название города
|Чинандеге
|По-английски
|Chinandega
|Столица региона
|Чинандеге является столицей региона
|Население города
|126 387 чел.
|Часовой пояс
|America/Managua
|Средняя высота
|69 м. от уровня моря