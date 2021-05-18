Полезная информация о Матагальпе
Что нужно знать о Матагальпе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Матагальпе
21:3439
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇮 Никарагуа
|Название города
|Матагальпа
|По-английски
|Matagalpa
|Столица региона
|Матагальпа является столицей региона
|Население города
|109 089 чел.
|Часовой пояс
|America/Managua
|Средняя высота
|686 м. от уровня моря