Всё о Матагальпе

Полезная информация о Матагальпе

Что нужно знать о Матагальпе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Матагальпе
21:3439
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇮 Никарагуа
Название городаМатагальпа
По-английскиMatagalpa
Столица регионаМатагальпа является столицей региона
Население города109 089 чел.
Часовой поясAmerica/Managua
Средняя высота686 м. от уровня моря

Где находится Матагальпа на карте