Как добраться до Алты на самолёте
В Алте 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Alta Airport» вам не избежать
Список аэропортов Алты
- Алта ALFAlta Airport
Самые дешёвые билеты в Алту из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|4 023
|2ч
|10.11.2020
|из 🇳🇴Киркенеса
|6 664
|1ч 20м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇳🇴Вадсё
|7 588
|50м
|13.11.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|9 222
|40ч 50м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|12 724
|26ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|14 189
|18ч 20м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|15 445
|47ч 20м (⇵2)
|08.07.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|18 747
|13ч 30м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|19 290
|49ч 30м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇰🇿Атырау
|82 320
|33ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Алты
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Алты, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Олесунн и Катманду
- 13.10.202020.10.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону