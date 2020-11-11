Как добраться до Бергена на самолёте
В Бергене 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bergen Airport» вам не избежать
Список аэропортов Бергена
- Флесланд BGOBergen Airport
Самые дешёвые билеты в Берген из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|1 427
|55м
|30.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|1 569
|2ч
|15.12.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|2 215
|2ч 20м
|28.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|2 294
|17ч 25м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇵🇱Катовице
|2 433
|15ч 40м (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|2 505
|21ч 25м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇳🇴Тромсё
|2 636
|19ч 45м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇳🇴Тронхейм
|2 659
|13ч 30м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇵🇱Кракова
|2 767
|22ч 10м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|3 060
|13ч 25м (⇵1)
|02.10.2021
|из 🇱🇻Риги
|3 310
|2ч 5м
|10.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|3 310
|23ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇳🇴Олесунн
|3 779
|45м
|08.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|3 792
|25ч 5м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|3 815
|40ч 35м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇺🇦Харькова
|3 889
|28ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|3 931
|37ч 15м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|3 967
|20ч 5м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|4 084
|26ч 25м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|4 311
|51ч 35м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|4 335
|42ч 15м (⇵2)
|24.06.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|5 079
|20ч 10м (⇵2)
|20.02.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|5 936
|5ч 50м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|6 279
|21ч 50м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|6 812
|46ч (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|6 844
|40ч 40м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|6 967
|18ч 45м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|7 266
|32ч 55м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|7 587
|10ч 25м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|8 828
|42ч 5м (⇵2)
|08.03.2021
|из 🇷🇺Кирова
|9 500
|20ч 5м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇲🇩Кишинёва
|9 718
|23ч 40м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇩🇿Алжира
|10 226
|46ч 10м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇱🇹Клайпеды
|10 545
|3ч 10м (⇵1)
|07.08.2021
|из 🇬🇪Тбилиси
|11 197
|12ч 5м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|11 656
|37ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|11 836
|5ч 10м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇳🇴Флурё
|12 079
|21ч 25м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|13 010
|15ч 10м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|15 665
|25ч 35м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|20 880
|41ч 15м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇬🇷Санторини
|21 811
|39ч 55м (⇵2)
|19.03.2021
|из 🇰🇿Актау
|22 975
|43ч 55м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|29 441
|12ч 20м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|30 907
|40ч 10м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|35 445
|31ч 35м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|44 544
|21ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇯🇴Аммана
|46 882
|52ч 50м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Пскова
|65 989
|16ч 50м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇨🇲Дуалы
|87 827
|33ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Бергена
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бергена, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аликанте, Бангкок, Кишинёв, Лондон и Осло
- 17.11.202021.11.2020
- 02.12.202008.12.2020
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