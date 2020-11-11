Летим в Берген

Как добраться до Бергена на самолёте

В Бергене 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bergen Airport» вам не избежать

Список аэропортов Бергена

  1. Флесланд BGO
    Bergen Airport

Самые дешёвые билеты в Берген из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
11.11.2020из 🇳🇴Осло1 42755м
30.10.2020из 🇵🇱Гданьска1 569
15.12.2020из 🇵🇱Варшавы2 2152ч 20м
28.10.2020из 🇺🇦Киева2 29417ч 25м (⇵1)
10.11.2020из 🇵🇱Катовице2 43315ч 40м (⇵1)
18.12.2020из 🇱🇹Вильнюса2 50521ч 25м (⇵1)
09.11.2020из 🇳🇴Тромсё2 63619ч 45м (⇵1)
01.03.2021из 🇳🇴Тронхейм2 65913ч 30м (⇵1)
09.11.2020из 🇵🇱Кракова2 76722ч 10м (⇵1)
28.11.2020из 🇬🇧Лондона3 06013ч 25м (⇵1)
02.10.2021из 🇱🇻Риги3 3102ч 5м
10.11.2020из 🇨🇿Праги3 31023ч 30м (⇵2)
10.11.2020из 🇳🇴Олесунн3 77945м
08.11.2020из 🇫🇷Парижа3 79225ч 5м (⇵2)
06.11.2020из 🇩🇪Гамбурга3 81540ч 35м (⇵2)
02.12.2020из 🇺🇦Харькова3 88928ч 55м (⇵2)
09.11.2020из 🇸🇪Гётеборга3 93137ч 15м (⇵2)
01.02.2021из 🇷🇺Москвы3 96720ч 5м (⇵2)
11.12.2020из 🇮🇱Тель-Авива4 08426ч 25м (⇵1)
09.11.2020из 🇪🇸Аликанте4 31151ч 35м (⇵2)
12.11.2020из 🇪🇸Барселоны4 33542ч 15м (⇵2)
24.06.2021из 🇳🇱Амстердама5 07920ч 10м (⇵2)
20.02.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга5 9365ч 50м (⇵1)
17.10.2020из 🇦🇹Вены6 27921ч 50м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇴Бухареста6 81246ч (⇵2)
15.10.2020из 🇱🇹Каунаса6 84440ч 40м (⇵2)
21.12.2020из 🇷🇺Мурманска6 96718ч 45м (⇵2)
19.10.2020из 🇧🇬Софии7 26632ч 55м (⇵2)
22.11.2020из 🇧🇾Минска7 58710ч 25м (⇵2)
17.10.2020из 🇨🇭Цюриха8 82842ч 5м (⇵2)
08.03.2021из 🇷🇺Кирова9 50020ч 5м (⇵2)
15.01.2021из 🇲🇩Кишинёва9 71823ч 40м (⇵2)
27.10.2020из 🇩🇿Алжира10 22646ч 10м (⇵2)
28.10.2020из 🇱🇹Клайпеды10 5453ч 10м (⇵1)
07.08.2021из 🇬🇪Тбилиси11 19712ч 5м (⇵1)
23.12.2020из 🇷🇺Красноярска11 65637ч 20м (⇵2)
16.10.2020из 🇫🇮Хельсинки11 8365ч 10м (⇵2)
07.11.2020из 🇳🇴Флурё12 07921ч 25м (⇵1)
13.10.2020из 🇪🇪Таллина13 01015ч 10м (⇵2)
09.11.2020из 🇹🇷Антальи15 66525ч 35м (⇵2)
17.10.2020из 🇱🇺Люксембурга20 88041ч 15м (⇵2)
17.10.2020из 🇬🇷Санторини21 81139ч 55м (⇵2)
19.03.2021из 🇰🇿Актау22 97543ч 55м (⇵2)
13.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга29 44112ч 20м (⇵2)
01.02.2021из 🇺🇸Лос-Анджелеса30 90740ч 10м (⇵2)
29.10.2020из 🇰🇬Бишкека35 44531ч 35м (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Иркутска44 54421ч 40м (⇵2)
20.10.2020из 🇯🇴Аммана46 88252ч 50м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Пскова65 98916ч 50м (⇵2)
28.10.2020из 🇨🇲Дуалы87 82733ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бергена, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аликанте, Бангкок, Кишинёв, Лондон и Осло

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Бергена