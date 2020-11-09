Как добраться до Хаммерфеста на самолёте
В Хаммерфесте 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hammerfest Airport» вам не избежать
Список аэропортов Хаммерфеста
- Хаммерфест HFTHammerfest Airport
Самые дешёвые билеты в Хаммерфест из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇳🇴Ботсфьорда
|4 511
|1ч 40м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇳🇴Тромсё
|6 854
|17ч 10м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|7 274
|19ч 53м (⇵1)
|13.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|9 927
|50ч 48м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону