Летим в Хаммерфест

Как добраться до Хаммерфеста на самолёте

В Хаммерфесте 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hammerfest Airport» вам не избежать

Список аэропортов Хаммерфеста

  1. Хаммерфест HFT
    Hammerfest Airport

Самые дешёвые билеты в Хаммерфест из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
09.11.2020из 🇳🇴Ботсфьорда4 5111ч 40м (⇵2)
15.11.2020из 🇳🇴Тромсё6 85417ч 10м (⇵1)
06.11.2020из 🇳🇴Осло7 27419ч 53м (⇵1)
13.01.2021из 🇷🇺Москвы9 92750ч 48м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Хаммерфеста