Как добраться до Кристиансанн на самолёте
В Кристиансанн 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Кристиансанн
- Кристиансанн KRSKristiansand Airport
- Кристиансунн KSUKristiansund Airport, Kvernberget
Самые дешёвые билеты в Кристиансанн из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|05.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|3 368
|50м
|30.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|8 891
|34ч 25м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|9 156
|9ч 5м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|15 881
|40ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кристиансанн
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