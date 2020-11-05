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Как добраться до Кристиансанн на самолёте

В Кристиансанн 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Кристиансанн

  1. Кристиансанн KRS
    Kristiansand Airport
  2. Кристиансунн KSU
    Kristiansund Airport, Kvernberget

Самые дешёвые билеты в Кристиансанн из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
05.11.2020из 🇳🇴Осло3 36850м
30.11.2020из 🇺🇦Киева8 89134ч 25м (⇵2)
15.12.2020из 🇬🇧Манчестера9 1569ч 5м (⇵1)
20.10.2020из 🇫🇮Хельсинки15 88140ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Кристиансанн