Как добраться до Кристиансанн на самолёте

В Кристиансанн 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Кристиансанн

Кристиансанн KRS Kristiansand Airport Кристиансунн KSU Kristiansund Airport, Kvernberget

Самые дешёвые билеты в Кристиансанн из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇳🇴 Осло 3 368 50м из 🇺🇦 Киева 8 891 34ч 25м (⇵2) из 🇬🇧 Манчестера 9 156 9ч 5м (⇵1) из 🇫🇮 Хельсинки 15 881 40ч 15м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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