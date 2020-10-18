Как добраться до Олесунн на самолёте
В Олесунн 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Vigra Alesund Airport» вам не избежать
Список аэропортов Олесунн
- Олесунн AESVigra Alesund Airport
Самые дешёвые билеты в Олесунн из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|18.10.2020
|из 🇳🇴Осло
|3 274
|1ч
|10.11.2020
|из 🇳🇴Бергена
|3 779
|45м
|02.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|4 634
|45ч 35м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇺🇦Днепр
|9 095
|33ч 45м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|9 239
|4ч 20м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|9 794
|27ч 20м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|10 186
|20ч 25м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇳🇴Хеугесунн
|11 553
|23ч 25м (⇵1)
|15.09.2021
|из 🇮🇱Тель-Авива
|18 433
|28ч 45м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇦🇺Брисбена
|80 231
|28ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Олесунн
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Олесунн, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Амстердам, Хеугесунн, Стамбул, Киркенес и Рига
- 22.12.202004.01.2021
- 15.10.202019.10.2020
- 13.10.202021.10.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону