Осло и Норвегии. Удобная система использования наушников. Единственный момент, может для кого-то это покажется дороговатым. Был вариант на 10 евро дешевле, но это разница незначительная. Выбирали экскурсовода только на основании отзывов в интернете. Не пожалели, остались довольны! Однозначно рекомендуем!

Отличный маршрут, интересный рассказ для любого возраста слушателей, возможность увидеть то, что при самостоятельном посещении не увидишь, узнать много нового о чудесном городе. Спасибо огромное Ирине!

Мы, 2 взрослых и 2 детей (9 и 12 лет), побывали с Рами на обзорной экскурсии по Осло. Я однозначно

рекомендую этого гида. Приятно знакомиться с городом в компании такого интеллигентного, знающего и легкого в общении человека. У нас был сложный запрос и ограничение по времени, Рами предложил идеальное решение, блестяще спланировал экскурсию и мы успели абсолютно все. Поговорили об истории, архитектуре и современной жизни города. Благодарю!

E Elmira

Добрый день! Я бронировала эту экскурсию как турагент для своих туристов, они остались очень довольны, им все понравилось. Туристы пенсионного возраста, пешая прогулка их не утомила. Спасибо большое гиду за отличную работу! Желаю Вам еще больше довольных и благодарных туристов!