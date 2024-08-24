На Рождество – экскурсии в Осло

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Осло на русском языке, цены от €107. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Мифы и легенды Осло
Пешая
21 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Мифы и легенды Осло: индивидуальная экскурсия по старому городу
Погуляйте по старинному центру Осло, узнайте о мифах и легендах, средневековых суевериях и привидениях. Погрузитесь в атмосферу норвежского фольклора
Начало: площадь Кристиания Торв
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
169 за всё до 15 чел.
Город четырёх королей
Пешая
60 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Город четырёх королей: индивидуальная экскурсия по Осло
Добро пожаловать в старейшую столицу Скандинавии! Прогулка по Осло с гидом-фотографом, где вы узнаете историю города и получите отличные фотографии
Начало: У главного вокзала ЖД Осло
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
206 за всё до 6 чел.
Выгодный трансфер в Осло
На машине
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Осло: комфорт и удобство
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Осло и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе по пути гарантированы
Сегодня в 10:00
Завтра в 00:00
107 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Верв
    24 августа 2024
    Мифы и легенды Осло
    Спасибо Ирине за интересную, информативную экскурсию, которая прошла на одном дыхании.
  • Е
    Евгения
    8 июня 2024
    Мифы и легенды Осло
    Встретились ровно в назначенный час, Ирина доброжелательна, внимательна, отвечала на все вопросы. Экскурсия познавательная! Узнали много новых интересных фактов об
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    Осло и Норвегии. Удобная система использования наушников. Единственный момент, может для кого-то это покажется дороговатым. Был вариант на 10 евро дешевле, но это разница незначительная. Выбирали экскурсовода только на основании отзывов в интернете. Не пожалели, остались довольны! Однозначно рекомендуем!

  • Н
    Надежда
    10 мая 2024
    Мифы и легенды Осло
    Отличный маршрут, интересный рассказ для любого возраста слушателей, возможность увидеть то, что при самостоятельном посещении не увидишь, узнать много нового о чудесном городе. Спасибо огромное Ирине!
  • Н
    Нина
    11 июля 2023
    Город четырёх королей
    Мы, 2 взрослых и 2 детей (9 и 12 лет), побывали с Рами на обзорной экскурсии по Осло. Я однозначно
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    рекомендую этого гида. Приятно знакомиться с городом в компании такого интеллигентного, знающего и легкого в общении человека. У нас был сложный запрос и ограничение по времени, Рами предложил идеальное решение, блестяще спланировал экскурсию и мы успели абсолютно все. Поговорили об истории, архитектуре и современной жизни города. Благодарю!

  • E
    Elmira
    22 июня 2023
    Город четырёх королей
    Добрый день! Я бронировала эту экскурсию как турагент для своих туристов, они остались очень довольны, им все понравилось. Туристы пенсионного возраста, пешая прогулка их не утомила. Спасибо большое гиду за отличную работу! Желаю Вам еще больше довольных и благодарных туристов!
  • V
    Victoria
    18 июня 2023
    Город четырёх королей
    Нам посчастливилось, что нашим экскурсоводом в Осло был Рами. Он великолепно провел экскурсию, познакомил нас с самыми красивыми и интересными
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    местами в Осло. Мы просто влюбились в этот город. Кроме того, Рами проявил замечательные человеческие качества, когда нам понадобилась помощь в трудную минуту. Мы очень рекомендуем экскурсовода Рами тем, кто интересуется историей Осло и его достопримечательностями.

Ответы на вопросы от путешественников по Осло в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Осло в сентябре 2024
Сейчас в Осло в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 107 до 206. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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