2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Мифы и легенды Осло: индивидуальная экскурсия по старому городу
Погуляйте по старинному центру Осло, узнайте о мифах и легендах, средневековых суевериях и привидениях. Погрузитесь в атмосферу норвежского фольклора
Начало: площадь Кристиания Торв
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€169 за всё до 15 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Город четырёх королей: индивидуальная экскурсия по Осло
Добро пожаловать в старейшую столицу Скандинавии! Прогулка по Осло с гидом-фотографом, где вы узнаете историю города и получите отличные фотографии
Начало: У главного вокзала ЖД Осло
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
€206 за всё до 6 чел.
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Осло: комфорт и удобство
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Осло и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе по пути гарантированы
Сегодня в 10:00
Завтра в 00:00
€107 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВерв24 августа 2024Спасибо Ирине за интересную, информативную экскурсию, которая прошла на одном дыхании.
- ЕЕвгения8 июня 2024Встретились ровно в назначенный час, Ирина доброжелательна, внимательна, отвечала на все вопросы. Экскурсия познавательная! Узнали много новых интересных фактов об
- ННадежда10 мая 2024Отличный маршрут, интересный рассказ для любого возраста слушателей, возможность увидеть то, что при самостоятельном посещении не увидишь, узнать много нового о чудесном городе. Спасибо огромное Ирине!
- ННина11 июля 2023Мы, 2 взрослых и 2 детей (9 и 12 лет), побывали с Рами на обзорной экскурсии по Осло. Я однозначно
- EElmira22 июня 2023Добрый день! Я бронировала эту экскурсию как турагент для своих туристов, они остались очень довольны, им все понравилось. Туристы пенсионного возраста, пешая прогулка их не утомила. Спасибо большое гиду за отличную работу! Желаю Вам еще больше довольных и благодарных туристов!
- VVictoria18 июня 2023Нам посчастливилось, что нашим экскурсоводом в Осло был Рами. Он великолепно провел экскурсию, познакомил нас с самыми красивыми и интересными
Ответы на вопросы от путешественников по Осло в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Осло в сентябре 2024
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