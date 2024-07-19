Все – экскурсии в Осло

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Осло на русском языке, цены от €169. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Город четырёх королей
Пешая
60 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Город четырёх королей: индивидуальная экскурсия по Осло
Добро пожаловать в старейшую столицу Скандинавии! Прогулка по Осло с гидом-фотографом, где вы узнаете историю города и получите отличные фотографии
Начало: У главного вокзала ЖД Осло
7 авг в 13:00
8 авг в 08:00
206 за всё до 6 чел.
1000 лет за 1000 метров
Пешая
22 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Осло
Прогулка по Карла Йохана, знакомство с историей Осло и посещение знаковых мест города. Подходит для путешественников с детьми
Начало: ЖД вокзал в Осло
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
174 за всё до 10 чел.
Мифы и легенды Осло
Пешая
20 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Мифы и легенды Осло: индивидуальная экскурсия по старому городу
Погуляйте по старинному центру Осло, узнайте о мифах и легендах, средневековых суевериях и привидениях. Погрузитесь в атмосферу норвежского фольклора
Начало: площадь Кристиания Торв
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
169 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    19 июля 2024
    1000 лет за 1000 метров
    Мы были в Осло на длинной пересадке. В городе первый раз. Для нас была отличная экскурсия по скорости движения и наполненности. Благодарим и всячески рекомендуем.
  • Е
    Евгения
    8 июня 2024
    Мифы и легенды Осло
    Встретились ровно в назначенный час, Ирина доброжелательна, внимательна, отвечала на все вопросы. Экскурсия познавательная! Узнали много новых интересных фактов об
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    Осло и Норвегии. Удобная система использования наушников. Единственный момент, может для кого-то это покажется дороговатым. Был вариант на 10 евро дешевле, но это разница незначительная. Выбирали экскурсовода только на основании отзывов в интернете. Не пожалели, остались довольны! Однозначно рекомендуем!

  • Л
    Лариса
    24 мая 2024
    1000 лет за 1000 метров
    Наша группа очень благодарна Рами за великолепную экскурсию. Пунктуальный, доброжелательный, воспитанный человек. Распланировал нашу программу с учетом нашего возраста и
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    интересов. Знающий историю и культуру Норвегии и Осло, особенности жизни и быта. Кроме этого, великолепный фотограф! Рами сделал наш день познавательным и незабываемым! Спасибо! Группа из Нью Йорка.

  • Н
    Надежда
    10 мая 2024
    Мифы и легенды Осло
    Отличный маршрут, интересный рассказ для любого возраста слушателей, возможность увидеть то, что при самостоятельном посещении не увидишь, узнать много нового о чудесном городе. Спасибо огромное Ирине!
  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Мифы и легенды Осло
    Ирина-отличный рассказчик, прекрасная живая беседа, много актуальной информации о современном Осло. Время пролетело незаметно в очень приятной компании. Спасибо.
  • Н
    Нина
    11 июля 2023
    Город четырёх королей
    Мы, 2 взрослых и 2 детей (9 и 12 лет), побывали с Рами на обзорной экскурсии по Осло. Я однозначно
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    рекомендую этого гида. Приятно знакомиться с городом в компании такого интеллигентного, знающего и легкого в общении человека. У нас был сложный запрос и ограничение по времени, Рами предложил идеальное решение, блестяще спланировал экскурсию и мы успели абсолютно все. Поговорили об истории, архитектуре и современной жизни города. Благодарю!

  • E
    Elmira
    22 июня 2023
    Город четырёх королей
    Добрый день! Я бронировала эту экскурсию как турагент для своих туристов, они остались очень довольны, им все понравилось. Туристы пенсионного возраста, пешая прогулка их не утомила. Спасибо большое гиду за отличную работу! Желаю Вам еще больше довольных и благодарных туристов!
  • V
    Victoria
    18 июня 2023
    Город четырёх королей
    Нам посчастливилось, что нашим экскурсоводом в Осло был Рами. Он великолепно провел экскурсию, познакомил нас с самыми красивыми и интересными
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    местами в Осло. Мы просто влюбились в этот город. Кроме того, Рами проявил замечательные человеческие качества, когда нам понадобилась помощь в трудную минуту. Мы очень рекомендуем экскурсовода Рами тем, кто интересуется историей Осло и его достопримечательностями.

Ответы на вопросы от путешественников по Осло в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Осло в августе 2024
Сейчас в Осло в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 169 до 206. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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