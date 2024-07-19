2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Город четырёх королей: индивидуальная экскурсия по Осло
Добро пожаловать в старейшую столицу Скандинавии! Прогулка по Осло с гидом-фотографом, где вы узнаете историю города и получите отличные фотографии
Начало: У главного вокзала ЖД Осло
7 авг в 13:00
8 авг в 08:00
€206 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Осло
Прогулка по Карла Йохана, знакомство с историей Осло и посещение знаковых мест города. Подходит для путешественников с детьми
Начало: ЖД вокзал в Осло
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€174 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Мифы и легенды Осло: индивидуальная экскурсия по старому городу
Погуляйте по старинному центру Осло, узнайте о мифах и легендах, средневековых суевериях и привидениях. Погрузитесь в атмосферу норвежского фольклора
Начало: площадь Кристиания Торв
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
€169 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга19 июля 2024Мы были в Осло на длинной пересадке. В городе первый раз. Для нас была отличная экскурсия по скорости движения и наполненности. Благодарим и всячески рекомендуем.
- ЕЕвгения8 июня 2024Встретились ровно в назначенный час, Ирина доброжелательна, внимательна, отвечала на все вопросы. Экскурсия познавательная! Узнали много новых интересных фактов об
- ЛЛариса24 мая 2024Наша группа очень благодарна Рами за великолепную экскурсию. Пунктуальный, доброжелательный, воспитанный человек. Распланировал нашу программу с учетом нашего возраста и
- ННадежда10 мая 2024Отличный маршрут, интересный рассказ для любого возраста слушателей, возможность увидеть то, что при самостоятельном посещении не увидишь, узнать много нового о чудесном городе. Спасибо огромное Ирине!
- ААнна29 апреля 2024Ирина-отличный рассказчик, прекрасная живая беседа, много актуальной информации о современном Осло. Время пролетело незаметно в очень приятной компании. Спасибо.
- ННина11 июля 2023Мы, 2 взрослых и 2 детей (9 и 12 лет), побывали с Рами на обзорной экскурсии по Осло. Я однозначно
- EElmira22 июня 2023Добрый день! Я бронировала эту экскурсию как турагент для своих туристов, они остались очень довольны, им все понравилось. Туристы пенсионного возраста, пешая прогулка их не утомила. Спасибо большое гиду за отличную работу! Желаю Вам еще больше довольных и благодарных туристов!
- VVictoria18 июня 2023Нам посчастливилось, что нашим экскурсоводом в Осло был Рами. Он великолепно провел экскурсию, познакомил нас с самыми красивыми и интересными
Ответы на вопросы от путешественников по Осло в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Осло в августе 2024
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