Экскурсионные автобусные Hop-On Hop-Off экскурсии 🧭 по столице Норвегии, охватывающие все основные достопримечательности 🏛️. Туры доступны с начала апреля до конца сентября. Билеты 🎫 действительны в течение 24 часов.

Маршрут проходит по лучшим местам Осло, включая парк 🌳 Вигеланд, музеи 🖼 Бигдой, оперный театр Осло, Акер Брюгге, Тювхольмен, ратуша Осло, собор Осло и многое другое.

Ежедневные отправления запланированы каждые 30 минут с 10:00 до 16:30. Бесплатный Wi-Fi и аудиогиды (в том числе на русском языке) доступны во всех автобусах.

Тур доступен для инвалидов.