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Автобусный Hop-On Hop-Off тур по Осло

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TicketsS – Гид из Осло
• Посмотрите на основные достопримечательности 🏛️ норвежской столицы ⭐️ • Планируйте маршрут самостоятельно, выходя и заходя на специальных остановках тура.

• Узнайте больше о городе, с помощью бесплатного аудиогида на русском языке
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Автобусный Hop-On Hop-Off тур по Осло
Автобусный Hop-On Hop-Off тур по Осло

Что вы увидите

  • парк Вигеланд
  • музеи Бигдой
  • оперный театр Осло
  • Акер Брюгге
  • Тювхольмен
  • Ратуша Осло
  • Собор Осло
  • многое другое
Экскурсионные автобусные Hop-On Hop-Off экскурсии 🧭 по столице Норвегии, охватывающие все основные достопримечательности 🏛️. Туры доступны с начала апреля до конца сентября. Билеты 🎫 действительны в течение 24 часов.
Маршрут проходит по лучшим местам Осло, включая парк 🌳 Вигеланд, музеи 🖼 Бигдой, оперный театр Осло, Акер Брюгге, Тювхольмен, ратуша Осло, собор Осло и многое другое.
Ежедневные отправления запланированы каждые 30 минут с 10:00 до 16:30. Бесплатный Wi-Fi и аудиогиды (в том числе на русском языке) доступны во всех автобусах.
Тур доступен для инвалидов.
Что входит
  • экскурсионный автобусный билет
  • наушники для аудиогида
  • дети до 5 лет бесплатно
Что не входит
  • услуги экскурсовода
  • личные расходы
  • входные билеты на достопримечательности
Начало
🚩 Universitetsplassen, Oslo city center
Место завершения
🏁 Любая остановка по маршруту
Автобусный Hop-On Hop-Off тур по Осло
Автобусный Hop-On Hop-Off тур по Осло
Автобусный Hop-On Hop-Off тур по Осло

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
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