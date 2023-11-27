Сделать вау-фото на «Языке Тролля», полюбоваться водопадами и погулять по Бергену
Вы постоите на известной всему миру скале и пощекочете нервы, забравшись на огромный камень, застрявший над пропастью.
А ещё исследуем культурную и нефтяную столицы и полакомимся рыбой и морепродуктами, любимыми норвежцами. Эта поездка станет одной из самых ярких в вашей жизни!
июн
июл
июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2 300
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми с 12 лет.
Для поездки в Норвегию необходима действующая шенгенская или норвежская визы. Если у вас нет визы, мы поможем её сделать.
Проживание. В комфортных апартаментах, гостевых домах, гостиницах и коттеджах. Размещение 2-3-местное.
Питание. Не входит в стоимость.
Уровень сложности. Средний. Будет несколько треккингов (самый сложный из них — это поход на «Язык Тролля»). При желании можно провести это время в прогулке по окрестностям без восхождения. В целом всё будет достаточно комфортно и без экстрима.
Виза. Шенген.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Осло, достопримечательности по пути, купание, размещение в гостевом доме
Из столицы Норвегии мы отправимся в городок Хеддаль, куда прибудем через 2 часа. Страна, помимо фантастических пейзажей, славится средневековыми деревянными церквями — ставкирками, которые строили в 10-13 веках. Мы посмотрим на самую большую из сохранившихся каркасных церквей, до сих пор действующую. Внутри увидим фрагменты настенных росписей и старинный алтарь.
Побываем в месте, где образовались естественные каменные бассейны-гроты с водой горной реки. Желающие смогут искупаться и попрыгать в воду с каменных «берегов». После по дороге в горах доедем до места нашей ночёвки недалеко от знаменитой природной достопримечательности Кьёрагболтен — огромного камня, застрявшего между скал, который прозвали «Горошиной».
Восхождение к Кьёрагболтену
Позавтракав, идём покорять «Горошину». Будем подниматься по горам и утёсам Люсефьорда, одного из красивейших фьордов Норвегии. По дороге полюбуемся невероятными пейзажами: отвесными скалами, то тут, то там вырастающими из морской синевы и кое-где покрытыми зеленью. Путь не слишком сложный, но на подъём потребуется 2-3 часа. По прибытии самые смелые могут забраться на булыжник, чтобы пощекотать себе нервы и сделать впечатляющее фото — пропасть под камнем достигает почти километровой глубины. После восхождения спустимся по крутому серпантину в городок Люсеботн и уже снизу посмотрим на покорённые вершины.
Город Ставангер
Сегодня у нас будет спокойный день. Погуляем по нефтяной столице Норвегии, где зарождалась совместная история страны и нефти. Я расскажу, какие важные решения здесь были приняты, и мы заглянем в Музей нефти. Вы не только познакомитесь с историей становления Норвегии как нефтяной империи, но и посмотрите на яркие интерактивы.
Треккинг к «Кафедре проповедника»
Сегодня отправимся к ещё одной знаменитой природной достопримечательности — утёсу «Кафедра проповедника». Такое название он получил за внешнее сходство: это выдающийся вперёд почти ровный квадрат примерно 25 на 25 метров. Путь будет легче, чем вчера, но головокружительных пейзажей не будет меньше. Треккинг займёт 3-4 часа в оба конца, а наградой станет восхитительный вид на уже знакомый нам Люсефьорд с другой его стороны. На огромной каменной площадке над обрывом тоже получаются впечатляющие снимки! После прогулки вернёмся в гостевой дом, отдохнём и подготовимся к следующему дню.
Водопад Лотефоссен, село Тюсседаль
В этот день запланирован переезд в село Тюсседаль. По пути вы посмотрите на огромный двойной водопад Лотефоссен и полюбуетесь пейзажами. По приезде разместимся в гостевом доме, прогуляемся по деревушке и насладимся местной кухней, основа которой — рыба и блюда из морепродуктов.
Восхождение на «Язык Тролля»
Сегодняшний день вы точно запомните надолго! Встанем пораньше и после завтрака отправимся покорять легендарный «Язык Тролля» — скалистый горизонтальный выступ на скале Скьеггедаль, который возвышается над сине-бирюзовым озером на высоте 700 метров и по форме напоминает язык, за что и получил такое название. Доедем до начала трека и начнём 11-километровое восхождение, после которого вы сделаете своё самое эффектное фото и ощутите прилив адреналина, стоя над пропастью. Затем вернёмся в гостевой дом.
Водопад Стейндальсфоссен
Позавтракав, едем в Берген, дорога к которому сама по себе достойна внимания. Остановимся у водопада Стейндальсфоссен, примечательного тем, что между ним и скалой проходит тропа — можно побывать по другую сторону летящих струй. А вода в нём самая дорогая в мире: норвежцы просят за пол-литра более 30 долларов. Панорамы, водопады, туннели — всё это ждёт нас в пути. А вечер мы проведём на живописной вилле, где сможем отдохнуть, порыбачить и поплавать на сапе.
Прогулка по Бергену
Сегодня мы поедем в неофициально культурную столицу Норвегии – город Берген. Мы прогуляемся по его знаменитой площади и набережной, посетим рыбный рынок, зайдём в местный ресторан и сможем оценить правомерно ли Берген именуют культурной столицей Норвегии.
Водопад Твиндефоссен
В этот день побываем у каскадного водопада Твиндефоссен, самого высокого в стране. Полюбуемся видами с панорамной площадки в деревне Сталхейм. Затем пустимся по головокружительному серпантину к началу живописного Нерёй-фьорда и посмотрим на его скалистые берега. По прибытии в город Флом ещё раз насладимся видом фьорда, но уже с верхней обзорной площадки, и отправимся отдыхать.
Обратный путь в Осло
После завтрака в спокойном темпе едем обратно в Осло. Вылет можно планировать на вечер.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание в гостевых домах, коттеджах и гостиничных номерах
- Сопровождение на протяжении всей поездки
- Опытный водитель, имеющий опыт вождения в Норвегии
- Билеты на все экскурсии, локации и транспорт
Что не входит в цену
- Перелёт
- Питание
- Виза (шенген или норвежская, поможем получить, если у вас её нет)
- Одноместное проживание
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Остались под большим впечатлением от Норвегии и нового опыта!
Получилось маленькая жизнь: проехали мотни километров по горам, сменили все виды доступных ландшафтов (от лесов до каменных груд), половили рыбу, посмотрели на нефтяные буровые установки, побывали в музее, взобрались на Кафедру и Горошину, постояли под водопадом, посетили Берген и Осло (все места не перечислить), увидели свадьбу в национальных костюмах в стариной кирхе, послушали Грига на рояле, проплыли по фьордам и даже успели побегать за овечками. Не верится, что мы все это охватили за 10 дней.
Это было настоящие приключение!
Получилось полностью переключиться и расслабиться, т. к. можно было не думать о том, где же мы будем завтра.
P.S. Спасибо за ваш настрой и интересные беседы, очень рады, что познакомились с вами!