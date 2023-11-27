Роудтрип по Норвегии: восхождения на фьорды и прогулки по городам
Авторский тур в Осло

Сделать вау-фото на «Языке Тролля», полюбоваться водопадами и погулять по Бергену

5
1 отзыв
Едем в страну живописных фьордов и невероятной северной природы и попробуем не сойти с ума от немыслимых красот. Будем передвигаться на комфортном авто и делать остановки там, где захочется. Прокатимся по головокружительным серпантинам и покорим горы.

Вы постоите на известной всему миру скале и пощекочете нервы, забравшись на огромный камень, застрявший над пропастью.

А ещё исследуем культурную и нефтяную столицы и полакомимся рыбой и морепродуктами, любимыми норвежцами. Эта поездка станет одной из самых ярких в вашей жизни!
Роудтрип по Норвегии: восхождения на фьорды и прогулки по городам
Роудтрип по Норвегии: восхождения на фьорды и прогулки по городам
Роудтрип по Норвегии: восхождения на фьорды и прогулки по городам
Ближайшие даты:
14
июн
8
июл
31
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2 300
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми с 12 лет.
Для поездки в Норвегию необходима действующая шенгенская или норвежская визы. Если у вас нет визы, мы поможем её сделать.

Проживание. В комфортных апартаментах, гостевых домах, гостиницах и коттеджах. Размещение 2-3-местное.

Питание. Не входит в стоимость.

Уровень сложности. Средний. Будет несколько треккингов (самый сложный из них — это поход на «Язык Тролля»). При желании можно провести это время в прогулке по окрестностям без восхождения. В целом всё будет достаточно комфортно и без экстрима.

Виза. Шенген.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Осло, достопримечательности по пути, купание, размещение в гостевом доме

Из столицы Норвегии мы отправимся в городок Хеддаль, куда прибудем через 2 часа. Страна, помимо фантастических пейзажей, славится средневековыми деревянными церквями — ставкирками, которые строили в 10-13 веках. Мы посмотрим на самую большую из сохранившихся каркасных церквей, до сих пор действующую. Внутри увидим фрагменты настенных росписей и старинный алтарь.

Побываем в месте, где образовались естественные каменные бассейны-гроты с водой горной реки. Желающие смогут искупаться и попрыгать в воду с каменных «берегов». После по дороге в горах доедем до места нашей ночёвки недалеко от знаменитой природной достопримечательности Кьёрагболтен — огромного камня, застрявшего между скал, который прозвали «Горошиной».

Осло, достопримечательности по пути, купание, размещение в гостевом домеОсло, достопримечательности по пути, купание, размещение в гостевом домеОсло, достопримечательности по пути, купание, размещение в гостевом домеОсло, достопримечательности по пути, купание, размещение в гостевом домеОсло, достопримечательности по пути, купание, размещение в гостевом домеОсло, достопримечательности по пути, купание, размещение в гостевом домеОсло, достопримечательности по пути, купание, размещение в гостевом домеОсло, достопримечательности по пути, купание, размещение в гостевом доме
2 день

Восхождение к Кьёрагболтену

Позавтракав, идём покорять «Горошину». Будем подниматься по горам и утёсам Люсефьорда, одного из красивейших фьордов Норвегии. По дороге полюбуемся невероятными пейзажами: отвесными скалами, то тут, то там вырастающими из морской синевы и кое-где покрытыми зеленью. Путь не слишком сложный, но на подъём потребуется 2-3 часа. По прибытии самые смелые могут забраться на булыжник, чтобы пощекотать себе нервы и сделать впечатляющее фото — пропасть под камнем достигает почти километровой глубины. После восхождения спустимся по крутому серпантину в городок Люсеботн и уже снизу посмотрим на покорённые вершины.

Восхождение к КьёрагболтенуВосхождение к КьёрагболтенуВосхождение к Кьёрагболтену
3 день

Город Ставангер

Сегодня у нас будет спокойный день. Погуляем по нефтяной столице Норвегии, где зарождалась совместная история страны и нефти. Я расскажу, какие важные решения здесь были приняты, и мы заглянем в Музей нефти. Вы не только познакомитесь с историей становления Норвегии как нефтяной империи, но и посмотрите на яркие интерактивы.

Город СтавангерГород СтавангерГород Ставангер
4 день

Треккинг к «Кафедре проповедника»

Сегодня отправимся к ещё одной знаменитой природной достопримечательности — утёсу «Кафедра проповедника». Такое название он получил за внешнее сходство: это выдающийся вперёд почти ровный квадрат примерно 25 на 25 метров. Путь будет легче, чем вчера, но головокружительных пейзажей не будет меньше. Треккинг займёт 3-4 часа в оба конца, а наградой станет восхитительный вид на уже знакомый нам Люсефьорд с другой его стороны. На огромной каменной площадке над обрывом тоже получаются впечатляющие снимки! После прогулки вернёмся в гостевой дом, отдохнём и подготовимся к следующему дню.

Треккинг к «Кафедре проповедника»Треккинг к «Кафедре проповедника»Треккинг к «Кафедре проповедника»Треккинг к «Кафедре проповедника»Треккинг к «Кафедре проповедника»
5 день

Водопад Лотефоссен, село Тюсседаль

В этот день запланирован переезд в село Тюсседаль. По пути вы посмотрите на огромный двойной водопад Лотефоссен и полюбуетесь пейзажами. По приезде разместимся в гостевом доме, прогуляемся по деревушке и насладимся местной кухней, основа которой — рыба и блюда из морепродуктов.

Водопад Лотефоссен, село ТюсседальВодопад Лотефоссен, село ТюсседальВодопад Лотефоссен, село ТюсседальВодопад Лотефоссен, село Тюсседаль
6 день

Восхождение на «Язык Тролля»

Сегодняшний день вы точно запомните надолго! Встанем пораньше и после завтрака отправимся покорять легендарный «Язык Тролля» — скалистый горизонтальный выступ на скале Скьеггедаль, который возвышается над сине-бирюзовым озером на высоте 700 метров и по форме напоминает язык, за что и получил такое название. Доедем до начала трека и начнём 11-километровое восхождение, после которого вы сделаете своё самое эффектное фото и ощутите прилив адреналина, стоя над пропастью. Затем вернёмся в гостевой дом.

Восхождение на «Язык Тролля»Восхождение на «Язык Тролля»Восхождение на «Язык Тролля»
7 день

Водопад Стейндальсфоссен

Позавтракав, едем в Берген, дорога к которому сама по себе достойна внимания. Остановимся у водопада Стейндальсфоссен, примечательного тем, что между ним и скалой проходит тропа — можно побывать по другую сторону летящих струй. А вода в нём самая дорогая в мире: норвежцы просят за пол-литра более 30 долларов. Панорамы, водопады, туннели — всё это ждёт нас в пути. А вечер мы проведём на живописной вилле, где сможем отдохнуть, порыбачить и поплавать на сапе.

Водопад СтейндальсфоссенВодопад СтейндальсфоссенВодопад Стейндальсфоссен
8 день

Прогулка по Бергену

Сегодня мы поедем в неофициально культурную столицу Норвегии – город Берген. Мы прогуляемся по его знаменитой площади и набережной, посетим рыбный рынок, зайдём в местный ресторан и сможем оценить правомерно ли Берген именуют культурной столицей Норвегии.

Прогулка по БергенуПрогулка по БергенуПрогулка по Бергену
9 день

Водопад Твиндефоссен

В этот день побываем у каскадного водопада Твиндефоссен, самого высокого в стране. Полюбуемся видами с панорамной площадки в деревне Сталхейм. Затем пустимся по головокружительному серпантину к началу живописного Нерёй-фьорда и посмотрим на его скалистые берега. По прибытии в город Флом ещё раз насладимся видом фьорда, но уже с верхней обзорной площадки, и отправимся отдыхать.

Водопад ТвиндефоссенВодопад ТвиндефоссенВодопад Твиндефоссен
10 день

Обратный путь в Осло

После завтрака в спокойном темпе едем обратно в Осло. Вылет можно планировать на вечер.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание в гостевых домах, коттеджах и гостиничных номерах
  • Сопровождение на протяжении всей поездки
  • Опытный водитель, имеющий опыт вождения в Норвегии
  • Билеты на все экскурсии, локации и транспорт
Что не входит в цену
  • Перелёт
  • Питание
  • Виза (шенген или норвежская, поможем получить, если у вас её нет)
  • Одноместное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Осло, утро (точные место и время - по договорённости)
Завершение: Осло, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Е
27 ноя 2023
Спасибо большое, Александр, за путешествие!
Остались под большим впечатлением от Норвегии и нового опыта!
Получилось маленькая жизнь: проехали мотни километров по горам, сменили все виды доступных ландшафтов (от лесов до каменных груд), половили рыбу, посмотрели на нефтяные буровые установки, побывали в музее, взобрались на Кафедру и Горошину, постояли под водопадом, посетили Берген и Осло (все места не перечислить), увидели свадьбу в национальных костюмах в стариной кирхе, послушали Грига на рояле, проплыли по фьордам и даже успели побегать за овечками. Не верится, что мы все это охватили за 10 дней.
Это было настоящие приключение!
Получилось полностью переключиться и расслабиться, т. к. можно было не думать о том, где же мы будем завтра.
P.S. Спасибо за ваш настрой и интересные беседы, очень рады, что познакомились с вами!

Тур входит в следующие категории Осло

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыПрирода и пейзажи

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