Полезная информация о Сарпсборге
Что нужно знать о Сарпсборге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сарпсборге
22:5831
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇴 Норвегия
|Название города
|Сарпсборг
|По-английски
|Sarpsborg
|Столица региона
|Сарпсборг является столицей региона
|Население города
|52 159 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Oslo
|Средняя высота
|54 м. от уровня моря