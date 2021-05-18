Всё о Сарпсборге

Полезная информация о Сарпсборге

Что нужно знать о Сарпсборге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сарпсборге
22:5831
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇴 Норвегия
Название городаСарпсборг
По-английскиSarpsborg
Столица регионаСарпсборг является столицей региона
Население города52 159 чел.
Часовой поясEurope/Oslo
Средняя высота54 м. от уровня моря

Где находится Сарпсборг на карте