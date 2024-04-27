Экскурсии на русском языке в Ставангере (Норвегия 🇳🇴) – у нас можно купить 1 экскурсию на 2024 год, цены от €275. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Норвегии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май

🚶 Пешая Авторский тур 2 дня Норвежский уикенд: треккинг на «Кафедру проповедника» и прогулка по Ставангеру Полюбоваться Люсе-фьордом с высоты знаменитого утёса и побывать в знаковых местах нефтяной столицы Ставангер, ж. - д. вокзал, утро € 275 за всё до 11 чел.