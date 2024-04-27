Экскурсии на русском языке в Ставангере (Норвегия 🇳🇴) – у нас можно купить 1 экскурсию на 2024 год, цены от €275. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Норвегии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май
Авторский тур
2 дня
Норвежский уикенд: треккинг на «Кафедру проповедника» и прогулка по Ставангеру
Полюбоваться Люсе-фьордом с высоты знаменитого утёса и побывать в знаковых местах нефтяной столицы
Ставангер, ж. - д. вокзал, утро
27 апр
1 июня
22 июня
13 июля
€275 за всё до 11 чел.