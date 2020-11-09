Как добраться до Нумеы на самолёте
В Нумее 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Нумеы
- Маджента GEANoumea Magenta Airport
- Тонтоута NOUTontouta Airport
Самые дешёвые билеты в Нумеу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из Лифу
|10 214
|40м
|24.06.2021
|из 🇷🇺Москвы
|69 111
|51ч 30м (⇵2)
|10.04.2021
|из 🇫🇷Парижа
|78 831
|45ч 45м (⇵2)
|01.10.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|87 384
|44ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Нумеы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Нумеы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Пен и Увеа