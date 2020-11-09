Летим в Нумеу

Как добраться до Нумеы на самолёте

В Нумее 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Нумеы

  1. Маджента GEA
    Noumea Magenta Airport
  2. Тонтоута NOU
    Tontouta Airport

Самые дешёвые билеты в Нумеу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
09.11.2020из Лифу10 21440м
24.06.2021из 🇷🇺Москвы69 11151ч 30м (⇵2)
10.04.2021из 🇫🇷Парижа78 83145ч 45м (⇵2)
01.10.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга87 38444ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Нумеы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Пен и Увеа

Авиакомпании которые летают из аэропортов Нумеы