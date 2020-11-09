Как добраться до Нумеы на самолёте

В Нумее 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Нумеы

Маджента GEA Noumea Magenta Airport Тонтоута NOU Tontouta Airport

Самые дешёвые билеты в Нумеу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из Лифу 10 214 40м из 🇷🇺 Москвы 69 111 51ч 30м (⇵2) из 🇫🇷 Парижа 78 831 45ч 45м (⇵2) из 🇷🇺 Санкт-Петербурга 87 384 44ч 10м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Нумеы

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Нумеы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Пен и Увеа

Авиакомпании которые летают из аэропортов Нумеы