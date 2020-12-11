Как добраться до Куинстауна на самолёте
В Куинстауне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Queenstown Airport» вам не избежать
Список аэропортов Куинстауна
- Квинстаун ZQNQueenstown Airport
Самые дешёвые билеты в Куинстаун из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.12.2020
|из 🇳🇿Окленда
|3 747
|1ч 55м
|19.10.2020
|из 🇳🇿Крайстчерч
|5 060
|1ч 5м
|10.11.2020
|из 🇳🇿Веллингтона
|5 572
|5ч 20м (⇵1)
|17.03.2021
|из 🇦🇺Мельбурна
|10 829
|3ч 10м
|27.11.2020
|из 🇦🇺Сиднея
|27 277
|24ч 45м (⇵1)
|30.06.2021
|из 🇷🇺Москвы
|63 443
|55ч 15м (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇰🇿Алматы
|95 139
|50ч 25м (⇵2)
|07.01.2021
|из 🇱🇺Люксембурга
|120 026
|44ч 30м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|298 592
|43ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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