Летим в Куинстаун

Как добраться до Куинстауна на самолёте

В Куинстауне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Queenstown Airport» вам не избежать

Список аэропортов Куинстауна

  1. Квинстаун ZQN
    Queenstown Airport

Самые дешёвые билеты в Куинстаун из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
11.12.2020из 🇳🇿Окленда3 7471ч 55м
19.10.2020из 🇳🇿Крайстчерч5 0601ч 5м
10.11.2020из 🇳🇿Веллингтона5 5725ч 20м (⇵1)
17.03.2021из 🇦🇺Мельбурна10 8293ч 10м
27.11.2020из 🇦🇺Сиднея27 27724ч 45м (⇵1)
30.06.2021из 🇷🇺Москвы63 44355ч 15м (⇵2)
02.01.2021из 🇰🇿Алматы95 13950ч 25м (⇵2)
07.01.2021из 🇱🇺Люксембурга120 02644ч 30м (⇵2)
11.12.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)298 59243ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону