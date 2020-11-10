Как добраться до Нельсона на самолёте
В Нельсоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nelson Airport» вам не избежать
Список аэропортов Нельсона
- Нельсон NSNNelson Airport
Самые дешёвые билеты в Нельсон из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇳🇿Крайстчерч
|3 477
|55м
|08.11.2020
|из 🇳🇿Окленда
|5 186
|1ч 30м
|14.10.2020
|из 🇳🇿Веллингтона
|6 279
|45м
|13.08.2021
|из 🇰🇿Алматы
|101 893
|53ч 5м (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|135 333
|28ч 30м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|178 425
|39ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Нельсона
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Нельсона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Окленд, Белград и Веллингтон
- 22.10.202024.10.2020
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