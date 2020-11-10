Летим в Нельсон

Как добраться до Нельсона на самолёте

В Нельсоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nelson Airport» вам не избежать

Список аэропортов Нельсона

  1. Нельсон NSN
    Nelson Airport

Самые дешёвые билеты в Нельсон из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.11.2020из 🇳🇿Крайстчерч3 47755м
08.11.2020из 🇳🇿Окленда5 1861ч 30м
14.10.2020из 🇳🇿Веллингтона6 27945м
13.08.2021из 🇰🇿Алматы101 89353ч 5м (⇵2)
12.01.2021из 🇷🇺Москвы135 33328ч 30м (⇵2)
28.10.2020из 🇸🇦Джидды178 42539ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Нельсона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Окленд, Белград и Веллингтон

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