1 отзыв оставили туристы

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Добро пожаловать в Окленд!

Автомобильное путешествие по главным достопримечательностям «города на спящих вулканах»

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 6 часов
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От 300 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Alexander
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Alexander – Гид в Окленде
Вы насладитесь природными и урбанистическими пейзажами, узнаете историю 📖 заселения Новой Зеландии и познакомитесь с местным менталитетом.

А еще совершите восхождение на один из 49 потухших вулканов и впечатлитесь окружающими волшебными ландшафтами.
Добро пожаловать в Окленд!
Добро пожаловать в Окленд!

Что вас ожидает

Вулканы, океан и колониальные кварталы
Вы исследуете живописные пляжи, заливы и восточные морские бухты Оракей, Кохимарама и Мишн Бей. Погуляете по кратеру потухшего вулкана Иден, который извергался 16 тысяч лет назад, и заглянете в исторический квартал Парнелл с особняками викторианской эпохи. А еще увидите бывшую колониальную деревню на улице Бэллс-Роуд, старинный парк Домейн и «золотую милю» Окленда.

Окленд как на ладони
Я познакомлю вас с традициями, обычаями и культурой местных жителей и расскажу о первых переселенцах — племенах маори. Кроме того, вы проедете по знаменитому мосту Харбор-Бридж, соединяющему южную и северную части Окленда, подниметесь на самую высокую телебашню Южного полушария Скай-Тауэр и полюбуетесь на пингвинов в Океанариуме. А также узнаете лучшие места для фото, выпьете чашечку кофе в кафе с красивым видом и попробуете новозеландское мороженое.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • Входные билеты не включены в стоимость: Телебашня — 32 NZD с человека, Океанариум — 35 NZD с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Добро пожаловать в Окленд!
Добро пожаловать в Окленд!
Добро пожаловать в Окленд!
Добро пожаловать в Окленд!
Добро пожаловать в Окленд!
Добро пожаловать в Окленд!
Добро пожаловать в Окленд!
Добро пожаловать в Окленд!
Добро пожаловать в Окленд!
Добро пожаловать в Окленд!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexander
Alexander
Здравствуйте! Меня зовут Александр, я работаю в туристической отрасли более 20 лет. Владею туристической компанией в Москве и Окленде, имею все необходимые лицензии. С радостью покажу вам главные достопримечательности и тайные уголки Новой Зеландии и расскажу о них самое интересное!
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1 отзыв оставили туристы

28 декабря 2019
Все очень понравилось

Alexander проводит ещё 1 экскурсию

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Посетить древние пещеры, поразиться их обитателям и побывать в местах съемок легендарных фильмов
Несколько часов езды от Окленда — и вы окажетесь в деревне, где каждый может перенестись в волшебную вселенную Толкина. Вы узнаете о строительстве потрясающе реального поселения и съемках трилогий, заглянете в хоббичьи норы, посидите на пороге домика Бильбо и выпьете эля в таверне. А по пути заедете в пещеры Вайтомо со «звездным небом» из светлячков.

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