1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Вулканы, океан и колониальные кварталы

Вы исследуете живописные пляжи, заливы и восточные морские бухты Оракей, Кохимарама и Мишн Бей. Погуляете по кратеру потухшего вулкана Иден, который извергался 16 тысяч лет назад, и заглянете в исторический квартал Парнелл с особняками викторианской эпохи. А еще увидите бывшую колониальную деревню на улице Бэллс-Роуд, старинный парк Домейн и «золотую милю» Окленда.

Окленд как на ладони

Я познакомлю вас с традициями, обычаями и культурой местных жителей и расскажу о первых переселенцах — племенах маори. Кроме того, вы проедете по знаменитому мосту Харбор-Бридж, соединяющему южную и северную части Окленда, подниметесь на самую высокую телебашню Южного полушария Скай-Тауэр и полюбуетесь на пингвинов в Океанариуме. А также узнаете лучшие места для фото, выпьете чашечку кофе в кафе с красивым видом и попробуете новозеландское мороженое.