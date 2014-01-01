Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

ЗАЕЗД 15. 02. 2014 ГОДА Цена указана с максимальной скидкой!!!!!!

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Тур на 14 дней в составе небольшой группы 10 человек по всей Новой Зеландии для тех кто хочет совместить автомобильный тур с пешими турами по всем культовым местам Новой Зеландии.

Преимущество тура в его особом бюджете — всего 2999USD за 14 дней, включает индивидуальный микроавтобус с русскоговорящим гидом-водителем, ночлег, экскурсии 🧭 и входные билеты 🎫, трансферы по программе.

1 день. Встреча в аэропорту, трансфер в отель 🏨, обзорная экскурсия ⛳ по Окленду, ночевка в Окленде в хостел или в мотеле. Завтрак, обед, ужин оплачивается туристами самостоятельно или готовиться самостоятельно (наиболее вкусный и не затратный вид питания).

2 день. Переезд на полуостров Коромендал, местечко Хахей (Горячий Пляж), вулканическая активность этого места позволяет прогревать пляжи и прибрежные воды, отдых, ночевка в хостел, мотель или кампинг. Завтрак, обед, ужин оплачивается туристами самостоятельно или готовиться самостоятельно (наиболее вкусный и не затратный вид питания).

3 день. Посещение курорта Маунт Мангануи, восхождение на древний вулкан, отдых на Океане, далее посещение плантации фрукта киви, переезд в Долину гейзеров Роторуа, ночевка (за доп плату посещение полинезийских спа), ночевка в туристическом кемпинге на Голубом озере. Завтрак, обед, ужин оплачивается туристами самостоятельно или готовиться самостоятельно (наиболее вкусный и не затратный вид питания).

4 день. Обзорная экскурсия по Роторуа, посещение деревни Маори Охинемуту, осмотр Говерман гарден, посещение геотермального парка Каюра, посещение геотермальной долины Факараварева, осомотр самого большого гейзера в Южном полушарии- Похуто, осмотр грязевого кратера, шоу Маори, церемония встречи, посещение павильона с ночной птицей Киви-символ Новой Зеландии, посещение мастерских резчиков дерева Каури, омостр мастерской ремесленников. Далее пешая прогулка 👣 по Красному лесу 🌲, подъем на самую высокую точку находящуюся над геотермальной долиной Факареварева, осмотр всего города Роторуа с высоты птичего полета. Посещение смотровой площадки Зеленого и Голубого озера. Далее переезд к озеру Таравера, круиз-рыбалка 3 часа (дневная лицензия на рыбалку $30 оплачивается отдельно, аренда снастей входит в стоимость, оплата потери снастей в стоимость не входит, за дополнительную плату катание по озеру на водных лыжах, монолыже, на надувном кольце). Размещение на ночлег в комфортабельных палатках в туристическом кемпинге на Горячем Пляже озера Таравера. Горячее питание приготовленное в горячем вулканическом гейзере или на газовой плите — наиболее вкусный и не затратный вид питания. Весь пляж 🏖️ и прибрежные воды прогреваются за счет активности вулкана Таравера. Горячие гейзеры позволяют варить пишу прямо на берегу озера.

5 день. Переезд в город 🏙️ Таупо, осмотр водопада Кука (за дополнительную плату поездка на скоросных лодках к водопаду Кука), обзорная экскурсия по городу, свободное время- можно посетить дикий горячий пляж в месте впадания горячего геотермального ручья в холодную реку Вайкато- своего рода новозеланская баня (бесплатно), ночевка в хостел, мотель или кампинг. Завтрак, обед, ужин оплачивается туристами самостоятельно или готовиться самостоятельно (наиболее вкусный и не затратный вид питания).

6 день. Поездка в национальный парк 🌳 Тангариро, осмотр вулкана Рурупехо, пеший маршрут — переход19, 4 км через по плато действующего вулкана, осмотр кратеров, ночевка в национальном парке Тангариро в хостел, мотель или кампинг. Завтрак, обед, ужин оплачивается туристами самостоятельно или готовиться самостоятельно (наиболее вкусный и не затратный вид питания).

7 день. Продолжение маршрута, переезд в Веллингтон, ночевка в хостел, мотель или кампинг. Завтрак, обед, ужин оплачивается туристами самостоятельно или готовиться самостоятельно (наиболее вкусный и не затратный вид питания).

8 день. Обзорная экскурсия по Веллингтону, 3-х часовой круиз-переправа на корабле 🛳️ в Пиктон (Южный остров), обзор невероятно красивого залива Малборо саунд, осмотр Пиктон, переезд в город Нельсон, ночевка в хостел, мотель или кампинг. Завтрак, обед, ужин оплачивается туристами самостоятельно или готовиться самостоятельно (наиболее вкусный и н езатратный вид питания).

9 день. Поездка в национальный парк Абель Тасман. Пеший маршрут по Национальному парку на весь день или отдых на океане. Ночевка в Национальном парке в хостел, мотель или кампинг. Завтрак, обед, ужин оплачивается туристами самостоятельно или готовиться самостоятельно (наиболее вкусный и не затратный вид питания).

10 день. Переезд к леднику Франца Иосефа, с посещением Национального парка Пунаки, ночевка в хостел, мотель или кампинг. Завтрак, обед, ужин оплачивается туристами самостоятельно или готовиться самостоятельно (наиболее вкусный и не затратный вид питания).

11 день. Пеший маршрут к подножию ледника, переезд в Квинстаун через перевал Хааст, осмотр высокогорных озер Ванака и Хавеа, ночевка в хостел, мотель или кампинг. Завтрак, обед, ужин оплачивается туристами самостоятельно или готовиться самостоятельно (наиболее вкусный и не затратный вид питания).

12 день. Обзорная экскурсия по Квинстаун, посещение Те Анау, круиз по Милфорд Саунд, ночевка в Те Анау в хостел, мотель или кампинг. Завтрак, обед, ужин оплачивается туристами самостоятельно или готовиться самостоятельно (наиболее вкусный и не затратный вид питания). За дополнительную плату можно посетить уникальные пещеры где обитают миллионы светящихся светлячков.

13 день. Поездка в Данедин через Ламсден Гор ⛰️, Глинтон, Милтон. Возможность экскурсии за дополнительную плату (включает круиз) по заливу Отаго, с великолепными видами на полуостров и мыс Таироа. На мысе расположен маяк, построенный в 1864году и колония северных королевских альбатросов, единственная в мире колония этих птиц на населенном острове 🏝️. На мысе находятся руины старых пребрежных укреплений построенных для защиты от нападения Русского флота. В этих местах находятся гнездовые колонии великолепных (желтоглазых) пингвинов, находящихся под угрозой исчезновения. Ночевка в хостел, мотель или кампинг. Завтрак, обед, ужин оплачивается туристами самостоятельно или готовиться самостоятельно (наиболее вкусный и не затратный вид питания).

14 день. Трансфер в аэропорт Данедин, вылет в Окленд, вылет в из страны.