Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15. 02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)

Гид S.
Гид S. – Гид из Окленда
Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15.

02.

2014 (ГР.

СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 336 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $11 769 за человека

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Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15. 02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15. 02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
ЗАЕЗД 15. 02. 2014 ГОДА Цена указана с максимальной скидкой!!!!!!
(ГРУППА СФОРМИРОВАННА, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
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Тур на 14 дней в составе небольшой группы 10 человек по всей Новой Зеландии для тех кто хочет совместить автомобильный тур с пешими турами по всем культовым местам Новой Зеландии.
Преимущество тура в его особом бюджете — всего 2999USD за 14 дней, включает индивидуальный микроавтобус с русскоговорящим гидом-водителем, ночлег, экскурсии 🧭 и входные билеты 🎫, трансферы по программе.
1 день. Встреча в аэропорту, трансфер в отель 🏨, обзорная экскурсия ⛳ по Окленду, ночевка в Окленде в хостел или в мотеле. Завтрак, обед, ужин оплачивается туристами самостоятельно или готовиться самостоятельно (наиболее вкусный и не затратный вид питания).
2 день. Переезд на полуостров Коромендал, местечко Хахей (Горячий Пляж), вулканическая активность этого места позволяет прогревать пляжи и прибрежные воды, отдых, ночевка в хостел, мотель или кампинг. Завтрак, обед, ужин оплачивается туристами самостоятельно или готовиться самостоятельно (наиболее вкусный и не затратный вид питания).
3 день. Посещение курорта Маунт Мангануи, восхождение на древний вулкан, отдых на Океане, далее посещение плантации фрукта киви, переезд в Долину гейзеров Роторуа, ночевка (за доп плату посещение полинезийских спа), ночевка в туристическом кемпинге на Голубом озере. Завтрак, обед, ужин оплачивается туристами самостоятельно или готовиться самостоятельно (наиболее вкусный и не затратный вид питания).
4 день. Обзорная экскурсия по Роторуа, посещение деревни Маори Охинемуту, осмотр Говерман гарден, посещение геотермального парка Каюра, посещение геотермальной долины Факараварева, осомотр самого большого гейзера в Южном полушарии- Похуто, осмотр грязевого кратера, шоу Маори, церемония встречи, посещение павильона с ночной птицей Киви-символ Новой Зеландии, посещение мастерских резчиков дерева Каури, омостр мастерской ремесленников. Далее пешая прогулка 👣 по Красному лесу 🌲, подъем на самую высокую точку находящуюся над геотермальной долиной Факареварева, осмотр всего города Роторуа с высоты птичего полета. Посещение смотровой площадки Зеленого и Голубого озера. Далее переезд к озеру Таравера, круиз-рыбалка 3 часа (дневная лицензия на рыбалку $30 оплачивается отдельно, аренда снастей входит в стоимость, оплата потери снастей в стоимость не входит, за дополнительную плату катание по озеру на водных лыжах, монолыже, на надувном кольце). Размещение на ночлег в комфортабельных палатках в туристическом кемпинге на Горячем Пляже озера Таравера. Горячее питание приготовленное в горячем вулканическом гейзере или на газовой плите — наиболее вкусный и не затратный вид питания. Весь пляж 🏖️ и прибрежные воды прогреваются за счет активности вулкана Таравера. Горячие гейзеры позволяют варить пишу прямо на берегу озера.
5 день. Переезд в город 🏙️ Таупо, осмотр водопада Кука (за дополнительную плату поездка на скоросных лодках к водопаду Кука), обзорная экскурсия по городу, свободное время- можно посетить дикий горячий пляж в месте впадания горячего геотермального ручья в холодную реку Вайкато- своего рода новозеланская баня (бесплатно), ночевка в хостел, мотель или кампинг. Завтрак, обед, ужин оплачивается туристами самостоятельно или готовиться самостоятельно (наиболее вкусный и не затратный вид питания).
6 день. Поездка в национальный парк 🌳 Тангариро, осмотр вулкана Рурупехо, пеший маршрут — переход19, 4 км через по плато действующего вулкана, осмотр кратеров, ночевка в национальном парке Тангариро в хостел, мотель или кампинг. Завтрак, обед, ужин оплачивается туристами самостоятельно или готовиться самостоятельно (наиболее вкусный и не затратный вид питания).
7 день. Продолжение маршрута, переезд в Веллингтон, ночевка в хостел, мотель или кампинг. Завтрак, обед, ужин оплачивается туристами самостоятельно или готовиться самостоятельно (наиболее вкусный и не затратный вид питания).
8 день. Обзорная экскурсия по Веллингтону, 3-х часовой круиз-переправа на корабле 🛳️ в Пиктон (Южный остров), обзор невероятно красивого залива Малборо саунд, осмотр Пиктон, переезд в город Нельсон, ночевка в хостел, мотель или кампинг. Завтрак, обед, ужин оплачивается туристами самостоятельно или готовиться самостоятельно (наиболее вкусный и н езатратный вид питания).
9 день. Поездка в национальный парк Абель Тасман. Пеший маршрут по Национальному парку на весь день или отдых на океане. Ночевка в Национальном парке в хостел, мотель или кампинг. Завтрак, обед, ужин оплачивается туристами самостоятельно или готовиться самостоятельно (наиболее вкусный и не затратный вид питания).
10 день. Переезд к леднику Франца Иосефа, с посещением Национального парка Пунаки, ночевка в хостел, мотель или кампинг. Завтрак, обед, ужин оплачивается туристами самостоятельно или готовиться самостоятельно (наиболее вкусный и не затратный вид питания).
11 день. Пеший маршрут к подножию ледника, переезд в Квинстаун через перевал Хааст, осмотр высокогорных озер Ванака и Хавеа, ночевка в хостел, мотель или кампинг. Завтрак, обед, ужин оплачивается туристами самостоятельно или готовиться самостоятельно (наиболее вкусный и не затратный вид питания).
12 день. Обзорная экскурсия по Квинстаун, посещение Те Анау, круиз по Милфорд Саунд, ночевка в Те Анау в хостел, мотель или кампинг. Завтрак, обед, ужин оплачивается туристами самостоятельно или готовиться самостоятельно (наиболее вкусный и не затратный вид питания). За дополнительную плату можно посетить уникальные пещеры где обитают миллионы светящихся светлячков.
13 день. Поездка в Данедин через Ламсден Гор ⛰️, Глинтон, Милтон. Возможность экскурсии за дополнительную плату (включает круиз) по заливу Отаго, с великолепными видами на полуостров и мыс Таироа. На мысе расположен маяк, построенный в 1864году и колония северных королевских альбатросов, единственная в мире колония этих птиц на населенном острове 🏝️. На мысе находятся руины старых пребрежных укреплений построенных для защиты от нападения Русского флота. В этих местах находятся гнездовые колонии великолепных (желтоглазых) пингвинов, находящихся под угрозой исчезновения. Ночевка в хостел, мотель или кампинг. Завтрак, обед, ужин оплачивается туристами самостоятельно или готовиться самостоятельно (наиболее вкусный и не затратный вид питания).
14 день. Трансфер в аэропорт Данедин, вылет в Окленд, вылет в из страны.
Начало и место завершения
🚩 Auckland
Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15. 02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15. 02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15. 02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15. 02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15. 02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15. 02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15. 02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15. 02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15. 02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15. 02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15. 02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15. 02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15. 02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15. 02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)
Групповой тур (10 чел) на 14 дн по всей НЗ, заезд 15. 02. 2014 (ГР. СФОРМИР, БРОНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТО)

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Гид S.
Гид S.
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