Alexander проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Светлячки и пещерная река

Утром я встречу вас в отеле, и мы отправимся по самому популярному маршруту на Северном острове из Окленда. По пути заедем в необычные пещеры Вайтомо. Там будет небольшая экскурсия по древним местам, сохранившим окаменелости микроорганизмов и кораллов бушующего миллионы лет назад океана. А главное — во время лодочной прогулки по подземной реке вы понаблюдаете удивительное явление: звёздное небо с непривычным рисунком созвездий под сводами пещеры. Это редкие маленькие организмы, излучающие в абсолютной тьме сине-зеленое свечение!

Хоббитон: перенестись в мир древнего народа Средиземья

Вбирая в себя нескончаемые виды сочно-зеленых пейзажей, через пару часов вы окажетесь в районе Матамата, в знаменитой искусственной деревне, построенной для трилогии «Властелин колец», позже задействованной и в новой трилогии «Хоббит». Я расскажу, как строилась деревня, как проходили съемки и как объект стал туристической меккой Новой Зеландии. Гуляя по территории одной из крупнейших съемочных площадок, вы исследуете обаятельные хоббичьи норы-домики, сможете заглянуть в каждую из 40 построек и посидеть у порога домика Бильбо, осмотрите мельницу и пасеку, фруктовые сады и огороды. Мастерство художников и декораторов позволит вам в полной мере погрузиться в атмосферу толкинского мира и на время перенестись в сказочный Шир.

Обед в таверне «Зеленый дракон»

Кто читал книгу или смотрел фильм, конечно помнят колоритную таверну — представьте, что вы сможете пообедать в ней! Попробуете хоббитские блюда и выпьете настоящего пива и эля местного производства. А после — отправимся обратно в Окленд.