Alexander проводит ещё 1 экскурсию

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Хоббитон: нежданное путешествие в мир Толкина

Посетить древние пещеры, поразиться их обитателям и побывать в местах съемок легендарных фильмов

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 10 часов
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От 600 за экскурсию

Alexander
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Alexander – Гид в Окленде
Несколько часов езды от Окленда — и вы окажетесь в деревне, где каждый может перенестись в волшебную вселенную Толкина.

Вы узнаете о строительстве потрясающе реального поселения и съемках трилогий, заглянете в хоббичьи норы, посидите на пороге домика Бильбо и выпьете эля в таверне.

А по пути заедете в пещеры Вайтомо со «звездным небом» из светлячков.
Хоббитон: нежданное путешествие в мир Толкина
Хоббитон: нежданное путешествие в мир Толкина

Что вас ожидает

Светлячки и пещерная река
Утром я встречу вас в отеле, и мы отправимся по самому популярному маршруту на Северном острове из Окленда. По пути заедем в необычные пещеры Вайтомо. Там будет небольшая экскурсия по древним местам, сохранившим окаменелости микроорганизмов и кораллов бушующего миллионы лет назад океана. А главное — во время лодочной прогулки по подземной реке вы понаблюдаете удивительное явление: звёздное небо с непривычным рисунком созвездий под сводами пещеры. Это редкие маленькие организмы, излучающие в абсолютной тьме сине-зеленое свечение!

Хоббитон: перенестись в мир древнего народа Средиземья
Вбирая в себя нескончаемые виды сочно-зеленых пейзажей, через пару часов вы окажетесь в районе Матамата, в знаменитой искусственной деревне, построенной для трилогии «Властелин колец», позже задействованной и в новой трилогии «Хоббит». Я расскажу, как строилась деревня, как проходили съемки и как объект стал туристической меккой Новой Зеландии. Гуляя по территории одной из крупнейших съемочных площадок, вы исследуете обаятельные хоббичьи норы-домики, сможете заглянуть в каждую из 40 построек и посидеть у порога домика Бильбо, осмотрите мельницу и пасеку, фруктовые сады и огороды. Мастерство художников и декораторов позволит вам в полной мере погрузиться в атмосферу толкинского мира и на время перенестись в сказочный Шир.

Обед в таверне «Зеленый дракон»
Кто читал книгу или смотрел фильм, конечно помнят колоритную таверну — представьте, что вы сможете пообедать в ней! Попробуете хоббитские блюда и выпьете настоящего пива и эля местного производства. А после — отправимся обратно в Окленд.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер и полное сопровождение в пещерах и Хоббитоне.
  • Важно: входные билеты и обед не включены в стоимость, и их нужно бронировать заранее. Вы можете оплатить их самостоятельно на сайте или перечислить деньги мне (120$/чел, включая шведский стол в таверне; для детей скидки).
Хоббитон: нежданное путешествие в мир Толкина
Хоббитон: нежданное путешествие в мир Толкина
Хоббитон: нежданное путешествие в мир Толкина
Хоббитон: нежданное путешествие в мир Толкина
Хоббитон: нежданное путешествие в мир Толкина
Хоббитон: нежданное путешествие в мир Толкина
Хоббитон: нежданное путешествие в мир Толкина
Хоббитон: нежданное путешествие в мир Толкина
Хоббитон: нежданное путешествие в мир Толкина
Хоббитон: нежданное путешествие в мир Толкина
Хоббитон: нежданное путешествие в мир Толкина
Хоббитон: нежданное путешествие в мир Толкина
Хоббитон: нежданное путешествие в мир Толкина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexander
Alexander
Здравствуйте! Меня зовут Александр, я работаю в туристической отрасли более 20 лет. Владею туристической компанией в Москве и Окленде, имею все необходимые лицензии. С радостью покажу вам главные достопримечательности и тайные уголки Новой Зеландии и расскажу о них самое интересное!
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Alexander проводит ещё 1 экскурсию

Добро пожаловать в Окленд!Добро пожаловать в Окленд!Добро пожаловать в Окленд!
От 300 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Автомобильное путешествие по главным достопримечательностям «города на спящих вулканах»
Вы насладитесь природными и урбанистическими пейзажами, узнаете историю заселения Новой Зеландии и познакомитесь с местным менталитетом. А еще совершите восхождение на один из 49 потухших вулканов и впечатлитесь окружающими волшебными ландшафтами.

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