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Описание тура

День первый

Встреча с русскоговорящим гидом-водителем в аэропорту города Окленда. В день прибытия у вас будет возможность самостоятельно посетить Sky Tower — самое высокое здание в Тихоокеанском регионе, откуда открывается великолепный панорамный вид на центральную часть города Окленда. Также вы сможете заглянуть в самое большое казино Новой Зеландии, расположенное в этом же здании.

День второй

Экскурсия по центру города Окленда. Вы узнаете о том, когда, кем и как был основан этот удивительный город, а также познакомитесь с историей его первых жителей — народа маори. В программе:

Осмотр здания подземного железнодорожного вокзала, построенного в 1885 году;

Посещение дома первого губернатора, основателя города;

Прогулка по Алберт Парку;

Интересный рассказ о строительстве Новозеландской Трафальгарской площади.

День третий

Экскурсия в геотермальный парк Те Пуи и геотермальную долину Факареварев. Вы прикоснетесь к священному камню народа маори и узнаете о том, как коренные жители стали изгнанниками на своей земле. В программе:

Посещение самого большого гейзера в Южном полушарии — Похуто;

Осмотр кратера с кипящей целебной геотермальной грязью;

Знакомство с ночной птицей Киви — символом Новой Зеландии;

Посещение шоу в деревне маори с церемонией встречи и танцем войнов Хака.

Далее вы посетите Музей Роторуа, где услышите рассказ о создании парка Говермент Гарден и увидите 3D фильм о врыве вулкана Таравера. Также вас ждет осмотр комплекса Голубого Бассейна, где можно насладиться горячими источниками.

День четвертый

Переезд из Роторуа в Таупо. По дороге вы сможете посетить геотермальную долину Ваймангу. Удивительная геотермальная долина, образовавшаяся в результате активности вулкана Таравера, порадует вас своими природными красотами. Вы также сможете увидеть водопад Хука — один из самых мощных водопадов Новой Зеландии.

День пятый

Встреча с гидом и переезд в Веллингтон. По дороге вы насладитесь живописными видами на Великое озеро Таупо и Национальный Парк Тангариро. Вечером размещение в отеле выбранной категории в Веллингтоне.

День шестой

Свободный день в Веллингтоне. Вы можете присоединиться к обзорной экскурсии по городу, которая включает:

Посещение Парламента Новой Зеландии;

Экскурсия по Ботаническому саду;

Посещение Центрального музея Новой Зеландии.

Вечером свободное время для отдыха и прогулок по городу.

День седьмой

Трансфер в порт Веллингтона и круиз через залив Кука в порт Пиктон. Далее вы отправитесь в Бленхейм — столицу виноделия региона Мальборо, где сможете участвовать в дегустации местных вин.

День восьмой

Круиз по Тихому океану с поиском китов и дельфинов. После этого вы отправитесь в Оамару, где посетите колонию голубых пингвинов.

День девятый

Выезд из Оамару в Данидин. По пути вы увидите уникальные круглые камни в Моераки. В Данидине вас ждет обзорная экскурсия по красивым соборам и историческим зданиям города.

День десятый

Второй день в Данидине. Вы посетите самую крутую улицу в мире — Болдуин стрит, а также Университет Отаго и полуостров Отаго с его живописными пейзажами.

День одиннадцатый

Переезд в Те-Анау, к подножию Южных Альп. Свободный день для отдыха и прогулок по окрестностям.

День двенадцатый

Ранний выезд в Национальный парк Фиордов. Вы совершите круиз по заливу Милфордсаунд, наслаждаясь потрясающими водопадами и природой.

День тринадцатый

Экскурсия в городок Аротаун, известный своей историей золотодобычи. Вы сможете попробовать свои силы в поиске золота и посетить винодельни региона Отаго.

День четырнадцатый

Трансфер в аэропорт города Квинстаун и вылет в Окленд, после чего вылет из страны. Окончание вашего увлекательного путешествия по Новой Зеландии.