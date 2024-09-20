Описание тура
День первый
Встреча с русскоговорящим гидом-водителем в аэропорту города Окленда. В день прибытия у вас будет возможность самостоятельно посетить Sky Tower — самое высокое здание в Тихоокеанском регионе, откуда открывается великолепный панорамный вид на центральную часть города Окленда. Также вы сможете заглянуть в самое большое казино Новой Зеландии, расположенное в этом же здании.
День второй
Экскурсия по центру города Окленда. Вы узнаете о том, когда, кем и как был основан этот удивительный город, а также познакомитесь с историей его первых жителей — народа маори. В программе:
- Осмотр здания подземного железнодорожного вокзала, построенного в 1885 году;
- Посещение дома первого губернатора, основателя города;
- Прогулка по Алберт Парку;
- Интересный рассказ о строительстве Новозеландской Трафальгарской площади.
День третий
Экскурсия в геотермальный парк Те Пуи и геотермальную долину Факареварев. Вы прикоснетесь к священному камню народа маори и узнаете о том, как коренные жители стали изгнанниками на своей земле. В программе:
- Посещение самого большого гейзера в Южном полушарии — Похуто;
- Осмотр кратера с кипящей целебной геотермальной грязью;
- Знакомство с ночной птицей Киви — символом Новой Зеландии;
- Посещение шоу в деревне маори с церемонией встречи и танцем войнов Хака.
Далее вы посетите Музей Роторуа, где услышите рассказ о создании парка Говермент Гарден и увидите 3D фильм о врыве вулкана Таравера. Также вас ждет осмотр комплекса Голубого Бассейна, где можно насладиться горячими источниками.
День четвертый
Переезд из Роторуа в Таупо. По дороге вы сможете посетить геотермальную долину Ваймангу. Удивительная геотермальная долина, образовавшаяся в результате активности вулкана Таравера, порадует вас своими природными красотами. Вы также сможете увидеть водопад Хука — один из самых мощных водопадов Новой Зеландии.
День пятый
Встреча с гидом и переезд в Веллингтон. По дороге вы насладитесь живописными видами на Великое озеро Таупо и Национальный Парк Тангариро. Вечером размещение в отеле выбранной категории в Веллингтоне.
День шестой
Свободный день в Веллингтоне. Вы можете присоединиться к обзорной экскурсии по городу, которая включает:
- Посещение Парламента Новой Зеландии;
- Экскурсия по Ботаническому саду;
- Посещение Центрального музея Новой Зеландии.
Вечером свободное время для отдыха и прогулок по городу.
День седьмой
Трансфер в порт Веллингтона и круиз через залив Кука в порт Пиктон. Далее вы отправитесь в Бленхейм — столицу виноделия региона Мальборо, где сможете участвовать в дегустации местных вин.
День восьмой
Круиз по Тихому океану с поиском китов и дельфинов. После этого вы отправитесь в Оамару, где посетите колонию голубых пингвинов.
День девятый
Выезд из Оамару в Данидин. По пути вы увидите уникальные круглые камни в Моераки. В Данидине вас ждет обзорная экскурсия по красивым соборам и историческим зданиям города.
День десятый
Второй день в Данидине. Вы посетите самую крутую улицу в мире — Болдуин стрит, а также Университет Отаго и полуостров Отаго с его живописными пейзажами.
День одиннадцатый
Переезд в Те-Анау, к подножию Южных Альп. Свободный день для отдыха и прогулок по окрестностям.
День двенадцатый
Ранний выезд в Национальный парк Фиордов. Вы совершите круиз по заливу Милфордсаунд, наслаждаясь потрясающими водопадами и природой.
День тринадцатый
Экскурсия в городок Аротаун, известный своей историей золотодобычи. Вы сможете попробовать свои силы в поиске золота и посетить винодельни региона Отаго.
День четырнадцатый
Трансфер в аэропорт города Квинстаун и вылет в Окленд, после чего вылет из страны. Окончание вашего увлекательного путешествия по Новой Зеландии.