Как добраться до Веллингтона на самолёте
В Веллингтоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Wellington International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Веллингтона
- Веллингтон WLGWellington International Airport
Самые дешёвые билеты в Веллингтон из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|17.11.2020
|из 🇳🇿Окленда
|1 949
|1ч 5м
|10.11.2020
|из 🇳🇿Нельсона
|2 852
|40м
|10.11.2020
|из 🇳🇿Гамильтона
|3 330
|1ч 15м
|10.11.2020
|из 🇳🇿Роторуы
|3 404
|1ч 15м
|13.11.2020
|из 🇳🇿Данидина
|5 970
|12ч 45м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇳🇿Тимару
|7 808
|1ч 15м
|08.11.2020
|из 🇳🇿Бленема
|9 313
|30м
|08.11.2020
|из 🇳🇿Нью-Плимута
|9 549
|55м
|11.11.2020
|из 🇳🇿Уэстпарка
|14 347
|50м
|22.10.2020
|из 🇦🇺Сиднея
|36 330
|18ч 20м (⇵1)
|01.06.2021
|из 🇨🇱Сантьяго
|40 628
|24ч 15м (⇵1)
|01.07.2021
|из 🇷🇺Москвы
|60 459
|55ч 30м (⇵2)
|10.04.2021
|из 🇷🇺Иркутска
|62 132
|33ч (⇵2)
|08.01.2021
|из 🇮🇳Мумбаи
|62 785
|35ч 5м (⇵2)
|08.01.2021
|из 🇮🇳Дели
|64 174
|26ч 5м (⇵2)
|04.02.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|72 479
|47ч 25м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇨🇳Пекина
|75 293
|34ч 5м (⇵2)
|08.01.2021
|из 🇮🇳Кочина
|83 018
|35ч 20м (⇵2)
|24.01.2021
|из 🇺🇦Киева
|86 357
|33ч 20м (⇵2)
|19.05.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|88 720
|40ч 35м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|92 773
|42ч 30м (⇵2)
|06.02.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|96 200
|55ч (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|104 492
|52ч 35м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|113 145
|32ч 50м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|132 819
|43ч 55м (⇵2)
|02.02.2021
|из 🇧🇾Минска
|149 346
|39ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|162 990
|43ч 5м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|183 118
|55ч 20м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|196 398
|55ч 15м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|201 038
|39ч 25м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇬🇭Аккры
|225 784
|40ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Веллингтона
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Веллингтона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Окленд, Крайстчерч и Мадрид
- 07.11.202008.11.2020
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