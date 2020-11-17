Летим в Веллингтон

Как добраться до Веллингтона на самолёте

В Веллингтоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Wellington International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Веллингтона

  1. Веллингтон WLG
    Wellington International Airport

Самые дешёвые билеты в Веллингтон из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
17.11.2020из 🇳🇿Окленда1 9491ч 5м
10.11.2020из 🇳🇿Нельсона2 85240м
10.11.2020из 🇳🇿Гамильтона3 3301ч 15м
10.11.2020из 🇳🇿Роторуы3 4041ч 15м
13.11.2020из 🇳🇿Данидина5 97012ч 45м (⇵1)
09.11.2020из 🇳🇿Тимару7 8081ч 15м
08.11.2020из 🇳🇿Бленема9 31330м
08.11.2020из 🇳🇿Нью-Плимута9 54955м
11.11.2020из 🇳🇿Уэстпарка14 34750м
22.10.2020из 🇦🇺Сиднея36 33018ч 20м (⇵1)
01.06.2021из 🇨🇱Сантьяго40 62824ч 15м (⇵1)
01.07.2021из 🇷🇺Москвы60 45955ч 30м (⇵2)
10.04.2021из 🇷🇺Иркутска62 13233ч (⇵2)
08.01.2021из 🇮🇳Мумбаи62 78535ч 5м (⇵2)
08.01.2021из 🇮🇳Дели64 17426ч 5м (⇵2)
04.02.2021из 🇷🇺Новосибирска72 47947ч 25м (⇵2)
26.10.2020из 🇨🇳Пекина75 29334ч 5м (⇵2)
08.01.2021из 🇮🇳Кочина83 01835ч 20м (⇵2)
24.01.2021из 🇺🇦Киева86 35733ч 20м (⇵2)
19.05.2021из 🇺🇿Ташкента88 72040ч 35м (⇵2)
24.10.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура92 77342ч 30м (⇵2)
06.02.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга96 20055ч (⇵2)
27.11.2020из 🇳🇱Амстердама104 49252ч 35м (⇵2)
21.11.2020из 🇹🇭Бангкока113 14532ч 50м (⇵2)
31.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка132 81943ч 55м (⇵2)
02.02.2021из 🇧🇾Минска149 34639ч 5м (⇵2)
01.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)162 99043ч 5м (⇵2)
26.10.2020из 🇨🇳Шанхая183 11855ч 20м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Краснодара196 39855ч 15м (⇵2)
18.10.2020из 🇵🇱Варшавы201 03839ч 25м (⇵2)
01.11.2020из 🇬🇭Аккры225 78440ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Веллингтона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Окленд, Крайстчерч и Мадрид

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Веллингтона