Все экскурсии в Веллингтоне
1 экскурсия в Веллингтоне, цены от €125 до €125. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Веллингтоне много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Новой Зеландии как можно лучше
Веллингтон — город ревущих ветров!
Ощутить колониальный дух маленькой столицы Новой Зеландии и открыть её историю
Не каждый день встретишь город, где тропический дух приключений встречается с атмосферой старой-доброй Англии. Веллингтон — как раз из таких. Я проведу вас по колониальным и современным достопримечательностям, расскажу о нравах маори и британцев и, конечно, поделюсь самым интересным о городе сотни языков, стоящем на «ревущих сороковых».